Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasıyla kripto para piyasası boğa sezonuna erken giriş yaptı. Özellikle katman-1 (layer-1) blockchain çözümlerine yönelik ilgi artarken, hem büyük hem de küçük kripto para projeleri yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Beklenmedik Tokenlerin Büyük Yükselişi

CoinGecko’nun verilerine göre Mantra (OM), %7.035,2’lik bir artışla yılın en büyük kazananlarından biri oldu. Bu yükseliş, Dubai’nin VARA düzenlemesiyle gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunu mümkün kılan UAE merkezli dijital banka Zand ile kurulan ortaklıktan kaynaklandı.

Öte yandan AIOZ Network (AIOZ), merkeziyetsiz içerik dağıtım ağı ve ekosistem gelişmeleri sayesinde %427,6 yıllık artış sağladı. Sui (SUI) ise geliştirici dostu araçları ve ölçeklenebilirliği artıran dApp’lerin piyasaya sürülmesiyle %388,2’lik bir yükseliş yakaladı.

CoinGecko raporunda bu yıl şu şekilde özetlendi: “2024, Layer 1 blockchain’ler için heyecan verici bir yıl oldu. Ocak ayından bu yana token’ler %7.000’in üzerinde artış gösterdi ve beklenmedik bazı projeler en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer aldı.”

Bitcoin, Ethereum ve Solana: Büyük Oyuncular Gücünü Koruyor

Orta ve küçük ölçekli Layer 1 projeleri güçlü kazançlar sağlarken, Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi lider kripto paralar istikrarını korudu.

Bitcoin (BTC) fiyatı yıllık bazda %112,9 oranında artış yaşadı. Ethereum (ETH) bu süreçte %34,9’luk yükselişle piyasanın gerisinde kalındı. Solana (SOL) ise FTX’in çöküşünün ardından küllerinden doğarak yıllık bazda %134,3 oranında değer kazandı.

Ethereum, ABD’de Ethereum Spot ETF’nin piyasaya sürülmesine rağmen, Layer 2 çözümleri ve rekabetçi blockchain’lere yönelik artan talep nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak ETH, %34,9’luk yükselişle yine de S&P 500’ün 2024’teki %24,8’lik artışını geride bıraktı.

Solana ise 2023’te memecoin heyecanıyla başlayan toparlanma sürecini devam ettirerek fiyatını 15 dolardan seviyesinden 120 dolara yükseltmeyi başardı. Tron (TRX), %85,5’lik yıllık artışla dikkat çekerken, Telegram entegrasyonuyla popülerleşen Toncoin (TON), %136,2 yükseldi. Özellikle, uygulama içinde yaygınlaşan “tap-to-earn” oyunlar Toncoin’in büyümesine katkıda bulundu.

Katman-1 Ağlarının Rekabeti ve 2025 Beklentileri

Katman-1 ağları arasındaki rekabet, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve dApp uygulamalarına olan talebin artmasıyla daha da kızıştı. Yatırımcılar, bu projelerin teknik yenilikleri ve ölçeklenebilirlik vaatlerini yakından takip ederken, hem köklü projeler hem de yeni çıkan tokenler 2025’e doğru potansiyel büyüme için yarışıyor.