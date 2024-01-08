2024 yılının ilk haftası geride kaldı. Bu yazımızda 2024 yılında kripto para piyasasının seyrini değiştirebilecek 3 önemli gelişmeye yer vereceğiz.

Olaylı geçen 2022 yılının ardından kripto para piyasası 2023 yılında kayda değer bir şekilde toparlandı. Görünüşe bakılırsa 2024 yılında da kripto para piyasasının seyrini değiştirebilecek birçok önemli gelişmeyle dolu.

Bu gelişmeler arasında Avrupa Birliği’nin kripto para düzenlemesi MiCA mevzuatı, Ethereum ETF’lerinin olası onayı ve Sam Bankman-Fried’ın (SBF) hapis cezasına çarptırılacağı duruşma yer alıyor.

Avrupa Birliği’nin MiCA Mevzuatı

Kripto para topluluğunun kapsamlı düzenlemeler için talepte bulunmasından yıllar sonra Avrupa Birliği, Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi (MiCA) düzenlemesini açıkladı. Bu mevzuat, 2022 yılında yaşanan FTX ve Terraform Labs felaketleri gibi kripto para şirketlerinin kitlesel çöküşünü önlemek için katı kurallar getirecek.

Avrupa Komisyonu, iki yıllık altyapı çalışmasının ardından 2020 yılının Eylül ayında MiCA’yı tanıtmıştı. Söz konusu mevzuat, yatırımcıları sahtekarlık odaklı faaliyetlerden korurken, kripto para hizmetlerinin düzenlenmesini amaçlıyor.

AB Parlamentosu Nisan ayında MiCA’yı 517’ye karşı 38 oy ile kabul etti. 27 üye ülkeden oluşan AB Konseyi Mayıs ayında yeni lisanslama politikasını oybirliğiyle onayladı.

MiCA mevzuatı iki farklı adımda yürürlüğe girecek. İlk olarak 30 Haziran 2024 tarihinde stabilcoin düzenlemesi yürürlüğe girecek ve diğer kısım ise 30 Aralık 2024’te uygulamaya konulacak. Yeni düzenlemelerin uygulanması, dünyanın dört bir yanındaki diğer hükümetleri de kapsamlı kripto para düzenlemeleri uygulamaya teşvik edebilir.

Ethereum ETF’lerinin Olası Onayı

Kripto para sektöründe 10 Ocak 2024 tarihinde kadar SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına onay verilmesi bekleniyor. Bununla birlikte SEC’in Şubat ve Mayıs ayları arasında Ethereum ETF’lerine onay verebileceğine dair beklentiler de hiç azımsanmayacak düzeyde.

Aralarında Ark Invest/21Shares, VanEck, Hashdex, Invesco/Galaxy Digital ve Grayscale Investments’ın da bulunduğu birçok varlık yönetim şirketi geride bıraktığımız yılın son günlerinde spot ve karma ETF’leri piyasaya sürmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

SEC’in Ethereum ETF’lerine onay vermesi, yatırımcıların Ethereum ekosisteminde yeni başlangıçların fitilini ateşleyebilir.

SBF’nin Cezası Belli Olacak

2024 yılında kripto para piyasasının seyrini değiştirebilecek bir diğer gelişme ise, SBF’nin Mart ayında yapılacak duruşması. Bu duruşmada Sam Bankman-Fried’ın (SBF) çarptırılacağı ceza belli olacak. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında Sam Bankman-Fried yargılandığı davada juri tarafından 7 farklı suçtan suçlu bulunmuştu.

Yatırımcılar milyarlarca dolar dolandıran Sam Bankman-Fried, müşteri fonlarını yasa dışı bir şekilde kötüye kullandı ve zimmetine geçirdi. 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşü, kripto para piyasasında bir domino etkisi yarattı ve birçok şirketin iflasına yol açtı.

SBF’nin kurucusu olduğu FTX, iflas kurtarma avukatlarının elinde olası çıkış yolları ararken Sam Bankman-Fried’ın ise 115 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.