2024 yılı itibarıyla, memecoin’ler ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) kripto paraları etkileyici yükselişlerle dikkatleri üzerlerine çekti.

Bu süreçte Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) de önemli kazançlar elde etti, ancak bazı altcoin’ler kaydettikleri yükselişlerle bu iki varlığı da geride bırakmayı başardı.

2024’ün başlangıcından bu yana, kripto para sektörü ciddi bir canlanma yaşadı. Küresel kripto piyasa değeri 1,77 trilyon dolardan 2,2 trilyon dolara çıkarak %25’lik bir artış gösterdi.

Bu süreçte memecoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. DOGE, SHIB, WIF, PEPE, BONK ve FLOKI gibi popüler memecoin’lerin fiyatları yıl başından bu yana ortalama %338 oranında yükseldi. Özellikle Solana ağında geliştirilen Dogwifhat (WIF) dalı memecoin yıl başında 0,02 dolar seviyesinden 4,58 dolara kadar yükseldi. Dogwifhat 2024 yılının Ağustos ayı itibariyle 1,80 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE ve SHIB de yıl başından bu yana önemli yükselişler yaşadı ancak bu yükselişler diğer memecoin’lere kıyasla daha düşük kalıyor.

Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) kategorisinde ise Mantra (OM) ve Ondo (ONDO) sırasıyla %1570 ve %380 oranında yükseldi.

Katman-1 (Layer-1) projelerinin toplam piyasa değeri ise yıl başından bu yana %17’lik artış yaşadı. SOL DeFi (%9,8 artış) ve AI & DePIN (%43 artış) gibi diğer kategoriler de 2024’te başarılı performanslar sergiledi.

Main takeaways from YTD performance by sector:

-> Mostly green, bull market obvious

-> $ETH DeFi rekt

-> Meme coins dominate, $WIF carry

-> RWA returns carried heavily by $OM

-> $SOL DeFi and L1s underperform flagships pic.twitter.com/Fh9kN1snmE

