2024 yılı itibarıyla, memecoin’ler ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) kripto paraları etkileyici yükselişlerle dikkatleri üzerlerine çekti.

Bu süreçte Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) de önemli kazançlar elde etti, ancak bazı altcoin’ler kaydettikleri yükselişlerle bu iki varlığı da geride bırakmayı başardı.

Meme Coin’ler ve RWA’lar Yükselişte

2024’ün başlangıcından bu yana, kripto para sektörü ciddi bir canlanma yaşadı. Küresel kripto piyasa değeri 1,77 trilyon dolardan 2,2 trilyon dolara çıkarak %25’lik bir artış gösterdi.

Bu süreçte memecoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. DOGE, SHIB, WIF, PEPE, BONK ve FLOKI gibi popüler memecoin’lerin fiyatları yıl başından bu yana ortalama %338 oranında yükseldi. Özellikle Solana ağında geliştirilen Dogwifhat (WIF) dalı memecoin yıl başında 0,02 dolar seviyesinden 4,58 dolara kadar yükseldi. Dogwifhat 2024 yılının Ağustos ayı itibariyle 1,80 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE ve SHIB de yıl başından bu yana önemli yükselişler yaşadı ancak bu yükselişler diğer memecoin’lere kıyasla daha düşük kalıyor.

Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) kategorisinde ise Mantra (OM) ve Ondo (ONDO) sırasıyla %1570 ve %380 oranında yükseldi.

Katman-1 (Layer-1) projelerinin toplam piyasa değeri ise yıl başından bu yana %17’lik artış yaşadı. SOL DeFi (%9,8 artış) ve AI & DePIN (%43 artış) gibi diğer kategoriler de 2024’te başarılı performanslar sergiledi.

Main takeaways from YTD performance by sector: -> Mostly green, bull market obvious

-> $ETH DeFi rekt

-> Meme coins dominate, $WIF carry

-> RWA returns carried heavily by $OM

-> $SOL DeFi and L1s underperform flagships pic.twitter.com/Fh9kN1snmE — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) August 9, 2024

BTC ve ETH’nin Durumu

Piyasa değeri açısından en büyük ve dünya genelinde en tanınmış kripto paralar olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) de yıl başından bu yana kayda değer kazançlar elde etti.

2024 yılına yaklaşık 42,260 dolar seviyesinde başlayan BTC şu anda fiyatı yaklaşık 60,000 dolar seviyesinde, bu da %43’lük bir artış anlamına geliyor. Bitcoin bu yılın Mart ayında 73,740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

ETH ise 2024 yılında %15 oranında artarak 2,280 dolardan yaklaşık 2,600 dolara çıktı. Son aylarda yaşanan BTC yarılanması ve ABD’de spot BTC ve ETH ETF’lerinin piyasaya sürülmesi gibi olumlu gelişmelerin etkisiyle, bu iki kripto paranın yeni zirveler görüp görmeyeceği veya bazı memecoin’lerin onları gölgede bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor.