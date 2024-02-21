Bu yazımızda 2024 yılına damga vurarak Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilecek memecoin’lere yakından bakacağız.

Memecoin’ler uzun süredir kripto para piyasasının bir parçası. Her şey 2013 yılında Dogecoin’in piyasaya sürülmesiyle başladı. Günümüzde birçok memecoin projesi geniş topluluklara sahip.

Bazı memecoin projeleri ise güçlü topluluklarla yetinmeyerek kendi katman-2 ölçeklendirme çözümlerini, merkezsiz borsalarını ve blockchain çözümlerini başlatarak memecoin alanına farklı bir boyut kazandırdı.

Gelin 2024 yılına damga vurarak Bitcoin’den daha iyi performans gösterebilecek memecoin’lere yakından bakalım.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’in (DOGE) memecoin’lerin atası olduğu söylenebilir. En popüler memecoin olan Dogecoin, 2013 yılında Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından şaka amacıyla geliştirildi.

Dogecoin kripto para piyasasındaki en büyük topluluklardan birine sahip. Tesla, SpaceX ve Twitter’ın milyarder sahibi Elon Musk da her fırsatta Dogecoin’in (DOGE) favori kripto para birimi olduğunu söylüyor.

Elon Musk geçmişte yaptığı açıklamalarda Dogecoin destekçisi olduğunu ve Dogecoin’in geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunacağını ifade etmişti.

Dogecoin her zaman piyasadaki fiyat hareketliliklerinin habercisi olmuştur. Zira Dogecoin’in harekete geçmesi, yatırımcılar tarafından kripto para piyasası genelinde yeni bir yükseliş trendinin başlayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Birçok kişi kripto para piyasasının 2024 yılında yeni bir boğa sezonuna başlayacağını tahmin ediyor. Bunun nedenlerinden biri de bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanması.

Eğer kripto para piyasası 2024 yılında boğa sezonuna başlarsa DOGE’un da kayda değer yükseliş yaşayan memecoin’lerden biri olması bekleniyor.

Dogecoin (DOGE) hakkında daha fazlasını öğrenmek için buradaki bağlantıya tıklayarak kapsamlı rehberimize göz atabilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB)

Dogecoin’in son birkaç yılda popülaritesini arttırmasıyla birçok yeni memecoin projesi ortaya çıktı. Dogecoin Katili olarak adlandırılan bu memecoin’lerden en başarılı olanı Shiba Inu (SHIB).

2021 yılındaki boğa sezonunda 41,2 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Shiba Inu (SHIB) şu anda 5,64 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. O dönemde birkaç yüz dolarlık SHIB satın alan yatırımcıları Shiba Inu sayesinde yüz binlerce dolarlık getiriler elde etmişti.

Saman alevi gibi kısa süre içerisinde popülerleşip kaybolan memecoin’lerin aksine SHIB, kripto para piyasasında tutunmayı başardı. Topluluğunu genişleten ve ekosistemini geliştiren Shiba Inu geride bıraktığımız 2023 yılının ortalarında Shibarium adlı katman-2 ölçeklendirme çözümünü piyasaya sürdü.

Shiba Inu geliştiricileri ayı sezonu ve boğa sezonu fark etmeksizin ekosistemi geliştirmeye devam ediyor.

Tıpkı diğer memecoin’ler gibi Shiba Inu’nun (SHIB) gelecekteki performansı öngörülemez. Ancak büyük ilgi toplayan token yakma mekanizması 2024 yılında SHIB’de sert fiyat hareketliliklerini tetikleyebilir.

Shibarium hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak kapsamlı rehberimize göz atabilirsiniz.

Dogwifhat (WIF)

2024 yılında takip edilmesi gereken memecoin’ler listemizde üçüncü sırada Dogwifhat (WIF) yer alıyor. Henüz çok yeni bir proje olan Dogwifhat (WIF) kısa süre içerisinde kripto para piyasasında kendisini kanıtlamayı başardı.

WIF, şapka takan bir köpek meme’inden esinleniyor. Projenin adı da tam olarak buradan geliyor. Solana tabanlı olarak geliştirilen Dogwifhat (WIF), ağdaki en büyük projeler arasında yer alıyor.

Yüksek fiyat dalgalanmalarına ev sahipliği yapan Dogwifhat’ın (WIF) destekçileri arasında BitMEX borsasının kurucusu Arthur Hayes de yer alıyor.

Dogwifhat’ın geliştiricisinin elindeki tüm WIF token’leri sattığı ve memecoin’in arzının tamamının topluluğun elinde olduğu söyleniyor.

Solana ekosisteminin 2024 yılında büyümesini sürdürmesiyle Solana tabanlı memecoin’lerin ciddi fiyat hareketlilikleri yaşaması beklenebilir.

Bonk Inu (BONK)

Solana ağındaki en eski memecoin olan Bonk Inu (BONK), 2023 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak tüm kripto para piyasasını kasıp kavurdu.

Kısa bir süre önce Solana’nın Saga akıllı telefonuna sahip kişilere dağıtılan 10 dolarlık Bonk Inu (BONK) airdrop’unun değeri ciddi şekilde yükseldi. Dolayısıyla Saga akıllı telefonun fiyatı eBay’de 5.000 dolara kadar yükseldi.

Bonk Inu’nun (BONK) 2023 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini geçip geçmeyeceği bilinmez. Ancak Bonk Inu (BONK) kripto para piyasasında boğa sezonunun etkisini arttırması durumunda takip edilmesi gereken kripto paralardan biri olduğunu geçmişte kanıtladı.

Pepe Coin (PEPE)

Yukarıdaki dört memecoin projesinin ortak noktası köpek temalı olmaları. Pepe Coin (PEPE) ise interneti kasıp kavuran Pepe the Frog meme’inden esinlenen bir memecoin.

2023 yılının Nisan ayının ortalarında piyasaya sürülen Pepe Coin (PEPE) üç haftadan daha kısa bir süre içerisinde 420 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Pepe Coin’in (PEPE) resmi web sitesinde projenin, Pepe the Frog meme’iyle hiçbir ilgisi olmadığı belirtilmesine rağmen hem isim hem de görsellerle direkt olarak Pepe the Frog’a atıfta bulunuluyor.

Pepe Coin (PEPE) hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak kapsamlı rehberimize göz atabilirsiniz.

Bu Memecoin’ler BTC’den Daha İyi Performans Gösterebilir mi?

Memecoin’lerdeki fiyat dalgalanmaları Bitcoin ve diğer altcoin’lere kıyasla çok daha yüksektir. OpenAI’ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’ye 2024 yılında Bitcoin’den daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip memecoin’leri sorduk.

ChatGPT memecoin’lerin spekülasyonlara ve belirsizliğe sahip olduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte şu faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

Piyasa duyarlılığı ve benimsenmesi

Bitcoin’in durumu

Fayda ve kullanım durumları

Düzenlemeler

Piyasa dinamikleri

Her ne kadar memecoin’ler ani ve sert fiyat yükselişlerine açık olsa da bunun tam tersi de ihtimaller dahilinde. Bu nedenle memecoin’ler yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendirilebilir.

Sorumluluk reddi: Yukarıdakilerin hiçbiri finansal yatırım tavsiyesi değildir. İçerik yalnızca eğitim ve eğlence amaçlıdır. Kripto para birimlerine yatırım yapmak, yüksek bir sermaye kaybı riski taşır ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla yatırım yapmalısınız.