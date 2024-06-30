Kripto para yatırımlarınızı takip etmek, özellikle portföyünüzü çeşitlendirdikçe zorlayıcı bir görev olabilir. İşte 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi kripto portföy takipçileri.

Kripto para piyasasının dalgalı doğası, birçok akıllı yatırımcıyı risklerini azaltmak için kripto varlıklarını çeşitlendirmeye yönlendirmiştir. Ancak bu çeşitlendirme, kullanıcıların varlıklarını takip etmesini zorlaştırır.

Kripto portföy takipçileri, yatırımcıların yatırımlarını kaybetme riskini önlemek için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Doğru bir kripto takipçisi ile kullanıcılar varlıklarının değerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, kar ve zararlarını hesaplayabilir ve en son piyasa trendlerini öğrenebilir.

Bu makale, en iyi kripto portföy takipçilerini ve özelliklerini ayrıntılı olarak incelemektedir. Ayrıca bu araçların maliyetlerini ve nasıl erişilebileceğini de ele alacağız.

Kripto Portföy Takip Uygulaması Nedir?

Kripto portföy takipçisi, yatırımcıların tüm kripto yatırımlarını tek bir yerde toplamasına ve takip etmesine olanak tanıyan platformlardır. Bu platformlar kullanıcıların birden fazla borsa ve cüzdandaki kripto varlıklarının performansını aynı anda izlemelerine olanak tanır.

Kripto portföy uygulamaları veya web siteleri genellikle kullanıcılardan satın aldıkları varlığa dair bir takım verileri girmelerini ister ve sonrasında yatırım getirilerini, kârları ve zararları otomatik hesaplar. Nadiren de olsa bazı kripto para portföy takip uygulamaları borsalara ve cüzdanlarla otomatik entegrasyon sağlar.

En iyi kripto portföy takipçileri, kullanıcıların portföylerini izlemelerine olanak tanır ve akıllı kararlar almalarına yardımcı olacak ticaret araçları sunar. Bu araçlar arasında özelleştirilebilir uyarılar ve piyasa trendlerini hızlı bir şekilde belirlemeye ve riskleri değerlendirmeye yönelik analiz araçları bulunur.

Neden Bir Portföy Takipçisi Kullanmalısınız?

Kripto ekosisteminde yatırımcılar için bir portföy takipçisi kullanmak çok önemlidir, özellikle de varlıklarınızı birden fazla borsa ve cüzdanda çeşitlendirdiyseniz. İşte bir portföy takipçisi kullanmanın birkaç önemli faydası:

Gerçek Zamanlı Varlık Takibi: En iyi kripto cüzdan takipçileri, yatırımcıların farklı platformlardaki dijital varlıklarını tek bir arayüzde konsolide etmelerini ve izlemelerini sağlar.

En iyi kripto cüzdan takipçileri, yatırımcıların farklı platformlardaki dijital varlıklarını tek bir arayüzde konsolide etmelerini ve izlemelerini sağlar. Portföy Performansı Genel Görünümü: Kripto cüzdan izleme araçları, birden fazla kripto platformuna dağılmış dijital varlıklara sahip yatırımcılar için gereklidir. Bu araçlar, herhangi bir zamanda genel portföy değerini, kazançları ve kayıpları otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur.

Kripto cüzdan izleme araçları, birden fazla kripto platformuna dağılmış dijital varlıklara sahip yatırımcılar için gereklidir. Bu araçlar, herhangi bir zamanda genel portföy değerini, kazançları ve kayıpları otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur. Piyasa Trendlerinden Haberdar Olma: En iyi kripto portföy takipçileri, kullanıcılara gerçek zamanlı piyasa verileri, ilgili sektör haberleri ve önemli piyasa trendlerini sağlar. Bu bilgiler, yatırımcıların akıllı yatırım kararları almalarına olanak tanır.

2024’ün En İyi Kripto Portföy Takip Uygulamaları

Piyasada bulunan çok sayıda kripto portföy uygulaması, yatırımcılar için zorlayıcı bir görev olabilir. Bu nedenle, işlevsellik, itibar, kullanım kolaylığı ve desteklenen kripto varlıklar bazında en iyi kripto portföy takipçilerini derledik.

1. CoinStats

CoinStats, piyasadaki en popüler ve saygın kripto cüzdan takipçilerinden biridir. 2017 yılında kurulan platform, kullanıcıların birden fazla borsa ve cüzdanda yatırımlarını takip etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır.

CoinStats, kullanıcılarına 20.000’den fazla kripto varlık hakkında gerçek zamanlı veri sağlar. CoinStats’ın desteklediği kripto paralar arasında BTC, ETH, USDT, SOL, DOGE, SHIB ve LTC yer alıyor. CoinStats ayrıca Bored Ape Yacht Club, Azuki ve DeGods gibi popüler NFT koleksiyonlarını da destekliyor.

Öte yandan CoinStats, kullanıcıların 1.000’den fazla DeFi protokolünde varlıklarını izlemelerine olanak tanır. CoinStats, 300’den fazla kripto borsası ve cüzdanla API anahtarları aracılığıyla entegre olarak dijital varlıkların performansını sorunsuz bir şekilde izlemeyi sağlar.

2. CoinTracker

CoinTracker, kripto cüzdan takibi ve vergi raporlamasını basitleştiren çok yönlü bir kripto portföy yönetim platformudur. Platform, kullanıcıların işlemlerini hızlı bir şekilde analiz etmelerini ve belirli bir dönemde kripto portföylerinin genel performansını görmelerini sağlar.

CoinTracker, 10.000’den fazla kripto para birimi için cüzdan izleme hizmetleri sunar ve 500’den fazla cüzdan ve borsa ile entegre olur. Platform, Uniswap, 1inch ve Aave gibi 20.000’den fazla DeFi protokolü ile güçlü entegrasyonlar sunar.

3. Kubera

Kubera, yatırımcıların finansal varlıklarını, kripto para birimlerinden geleneksel yatırım ürünlerine kadar yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir kripto para portföy takipçisidir. Platform, kullanıcıların tüm kripto ve kripto dışı yatırımlarını konsolide etmelerine ve tek bir yerden izlemelerine olanak tanır.

Kubera, kullanıcılara varlıklarının performansını izlemelerini sağlayan premium portföy ve net değer takip araçları sunar. Platform, Ethereum, Solana, BNB Chain ve Arbitrum dahil olmak üzere birçok zincirdeki DeFi uygulamalarını destekler.

4. CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), en büyük ve en popüler kripto takip platformudur. 2013 yılında kurulan CMC, dünya çapında yatırımcılar için kripto fiyat takibi konusunda saygın bir platform haline gelmiştir. CoinMarketCap’in kripto para portföy takip uygulaması on binlerce kripto parayı destekler.

Kullanıcılar CoinMarketCap aracılığıyla portföylerini üç şekilde takip edebilir:

Cüzdan bağlayarak

Borsa bağlayarak

İşlemleri manuel olarak girerek

5. Delta Investment Tracker

Delta, şık tasarımı ve özelleştirilebilir arayüzü ile dikkat çeken kripto para portföy takip uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcılar Delta uygulaması aracılığıyla kripto para yatırım portföylerini sorunsuz bir şekilde takip edebilir.

Kullanıcılar aynı zamanda Delta aracılığıyla gerçek zamanlı kar ve zarar ölçümlerini gerçekleştirebilir ve tercih ettikleri varlıkların detaylı analizlerini yapabilir. Delta, 10.000’den fazla kripto parayı destekliyor.

Sonuç

Kripto dünyasında yatırımcılar için kripto portföy takipçileri vazgeçilmez araçlar haline geldi. Bu araçlar, yatırımcıların ticaret stratejilerini optimize etmelerine ve çeşitli varlıklarını tek bir yerde yönetmelerine yardımcı olur.

Piyasada çeşitli kripto portföy takipçileri bulunmakta ve her biri belirli ihtiyaçlara hitap eden özellikler sunmaktadır.