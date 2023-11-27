ChatGPT, teknolojik gelişmeler ve yatırımcıların piyasa duyarlılığının olumlu yönde değişmesi durumunda Cardano’nun (ADA) gelecek yıl Ripple’dan (XRP) daha iyi performans gösterebileceğine inanıyor.

Özet:

2023 yılında ADA ve XRP kayda değer performanslar gösterdi. Özellikle ADA son dönemde kaydettiği yükselişle kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

ADA’daki yükseliş Cardano ağında ulaşılan kilometre taşlarıyla alakalıyken XRP’deki yükseliş ise büyük ölçüde Ripple’ın son aylarda ABD SEC karşısında elde ettiği zaferlerle ilişkilendiriliyor. Her iki varlığın fiyatı için piyasa duyarlılığı büyük önem arz ediyor.

Ripple’ın, SEC karşısında kazandığı önemli zaferlere ve XRP’nin piyasa değerinin ADA’dan çok daha yüksek olmasına rağmen kripto para piyasasında her şey mümkün.

Cardano (ADA), Ripple’ı (XRP) Geçebilir mi?

ADA ve XRP hiç şüphesiz son dönemin en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ve piyasa katılımcıları her iki varlığa da büyük ilgi gösteriyor. XRP ve ADA 2023 yılında inanılmaz performanslar sergiledi ve son dönemde de sergilemeye devam ediyor.

Bu nedenle yatırımcılar ADA’nın yükseliş trendine 2024 yılında devam edip etmeyeceğini ve ADA’nın 2024 yılında XRP’den daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini merak ediyor. Biz de bu konuyu OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye sorma kararı aldık. ChatGPT bu sorunun birçok spekülasyon ve belirsiz faktör içerdiğini kabul etti.

Örnek vermek gerekirse Cardano ağındaki olumlu gelişmeler ADA fiyatındaki yükselişleri tetiklerken Ripple’ın SEC’in açtığı davayı kaybetmesi ise XRP fiyatını olumsuz etkileyebilir. ChatGPT bu konu özelinde yatırımcıların piyasa hissiyatı, benimsenme oranları gibi çeşitli faktörlerin de her iki varlığın fiyatı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ChatGPT’ye göre eknolojik benimseme, ortaklıklar ve küresel ekonomik faktörler de Cardano (ADA) fiyatında yükselişleri tetikleyebilir.

Bu Senaryo Ne Kadar Gerçekçi?

Ripple’ın XRP’si, 33,4 milyon dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki en büyük beşinci varlık konumunda. Cardano (ADA) ise 16,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ripple, 2023 yılının Haziran ayından bu yana SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede üç kritik zafer kazandı. Davada henüz karara varılmadı ancak bu üç zafer, davanın geleceği konusunda kritik rol oynuyor. Birçok kişi davada önümüzdeki yıl gerçekleşecek nihai duruşmayı merakla bekliyor. Bazılarına göre Ripple bu duruşmada net bir zafer elde edecek ve dolayısıyla XRP fiyatı boğa koşusuna başlayacak.

Son olarak kripto para piyasasının çoğunlukla öngörülemez fiyat hareketliliklerine gebe olduğunu belirtelim. Dolayısıyla çeşitli faktörlerin etkisiyle ADA, Ripple’ın XRP’sinden daha iyi performans göstererek onu geride bırakabilir.

Cardano (ADA) fiyatının olası bir boğa sezonunda ne kadar yükselebileceğini merak ediyorsanız aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız YouTube videosuna göz atabilirsiniz.