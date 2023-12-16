OpenAI’ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’ye hangi memecoin’in 2024 yılına damga vuracağını sorduk. İşte ChatGPT’nin DOGE, SHIB ve BONK hakkındaki görüşeri.

Özet:

Kripto para piyasası son dönemde yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte e BONK, DOGE ve SHIB gibi memecoinler de kayda değer performanslar kaydettti. Özellikle BONK son 1 aylık zaman diliminde %900 oranında değer kazandı.

Kripto para piyasasındaki fiyat dalganamları ve memecoin’lerin spekülasyonlara çok açık olması nedeniyle önümüzdeki yıl bu varlıkların nasıl bir performans sergileyebileceğini öngörmek zor.

Dogecoin’in sektördeki konumu, SHIB’in topluluk odaklı ekosistemi ve BONK’un son dönemde Coinbase ve Binance gibi borsalarda listelenmesi bu varlıkların gelecekteki başarılarında rol oynayabilir.

Memecoin’ler 2024 Yılında Yükselişe Geçecek mi?

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) gibi birçok önde gelen kripto para, son dönemde kaydettikleri performanslarla son bir yıldır görülmeyen fiyat seviyelerine ulaştı. Dolayısıyla kripto para piyasasının şu an için bir yükseliş trendinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Memecoin’ler son birkaç ayda kayda değer yükselişler yaşadı. Özellikle 2022 yılının sonlarında piyasaya sürülen Bonk Inu (BONK) da bunlardan biri. Solana tabanlı memecoin son 30 günde yaklaşık %900 oranında değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte DOGE ve SHIB gibi önde gelen memecoin’ler ise nispeten daha küçük çaplı yükselişler yaşadı.

Bonk Inu’nun kaydettiği bu astronomik yükseliş sonrasında yatırımcılar 2024 yılına hangi memecoin’in damga vuracağını düşünmeye başladı. ChatGPT’ye bu konu hakkındaki görüşlerini sorduk. Yapay zeka tabanlı sohbet botu, memecoin’lerin spekülatif doğaları gereği tahmin edilemez olduklarını belirtti. Şu anda DOGE, SHIB ve BONK’un memecoin alanındaki en önemli projeler olduğunu belirten ChatGPT, gelecekte bu alana yeni projelerin katılabileceğini belirtti.

ChatGPT ayrıca memecoin’lere yatırım yapmak isteyen kişileri, kapsamlı araştırma yapmaları ve memecoin’lerin piyasa dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda uyardı. ChatGPT, memecoin’lerin en büyük avantajının hızlı bir şekilde yükselerek zirveye ulaşabilmeleri olduğuna dikkat çekti. Dogecoin’in kripto para piyasasındaki en eski projelerden biri olduğunu hatırlatan yapay zeka botu, DOGE’un Elon Musk ile ilişkisi nedeniyle yeni bir boğa koşusuna kalkışabileceğini öngördü.

ChatGPT’ye göre Shiba Inu ise güçlü topluluğu ve kendi ekosistemini geliştirme çabalarıyla öne çıkıyor; BONK ise özel bir hayran kitlesi oluşturması ve etrafındaki heyecanı sürdürmesi halinde yükseliş trendini devam ettirebilir.