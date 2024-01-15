Solana (SOL) 2023 yılında en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden bir tanesiydi. Peki Solana (SOL) 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bu performansını sürdürebilir mi?

Özet:

Solana (SOL) 2023 yılında %1.000’in üzerinde değer kazanarak 2023 yılında harika bir performans sergiledi.

Twitter’daki popüler kripto para analistleri, Solana’nın (SOL) 2024 yılında bu harika performansını sürdürebileceğini öngörüyor.

Kripto para trader’ı Alex Krüger, önümüzdeki yıl Solana ETF’lerinin onaylanacağını ve böylelikle sektöre daha fazla sermaye girebileceğini iddia ediyor.

Solana (SOL) Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Solana (SOL), 2023 yılında kaydettiği inanılmaz performansla %1.000’in üzerinde değer kazandı ve tekrar 100 dolar sınırını aştı. Önde gelen analistler ve uzmanlar Solana’daki (SOL) yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Bu isimlerden biri de popüler kripto para analisti Ali Martinez. Konuyla ilgili olarak Twitter (X) hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ali Martinez, Solana’nın (SOL) 110 dolar seviyesinde güçlü bir kapanış gerçekleştirmesi halinde 163 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

JAKE kullanıcı adlı popüler içerik üreticisi ve yatırımcı ise Solana’nın (SOL), Ethereum’dan (ETH) daha iyi performans göstereceğine inanıyor. JAKE, Solana’nın son birkaç aylık zaman diliminde yaptığı ortaklıklar sonucunda SOL fiyatının son bir yılda görülmemiş seviyelere yükseleceğini iddia etti.

2025 yılında Solana 750 doların üzerinde bir fiyata yükselmesini bekliyorum. Tabii ki bu öngörüme katkıda bulunan pek çok faktör var, ancak giderek daha fazla insan Ethereum’dan uzaklaşıp Solana gibi alternatif blockchain ağlarına yöneldikçe Solana’nın bir sonraki boğa koşusunda Ethereum’un en büyük rakibi olmasını bekliyorum.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere, Solana (SOL) Google’da yapılan aramalar konusunda pek çok rakibini geride bıraktı. Bununla birlikte Google aramaların konusunda 2024 yılıyla birlikte liderliğin Ethereum’a (ETH) geçtiğini belirtelim.

Kripto para trader’ı ve analisti Alex Krüger, Solana’ya (SOL) ilişkin net bir fiyat tahmininde bulunmadı. Bununla birlikte Krüger önümüzdeki yıl ABD’de bir Solana ETF’sinin piyasaya sürüleceğini öngördü. Krüger, özellikle ABD’de seçimleri Donald Trump’ın kazanması halinde Cumhuriyetçilerin iktidara gelmesiyle Gary Gensler’ın SEC’teki görevine son verileceğini düşünülüyor.

SEC’in ABD’de spot Solana ETF’lerine onay vermesi, çeşitli sorunları çözerek ve engelleri kaldırarak Solana ekosistemine daha fazla para girişi yaşanmasıyla sonuçlanabilir.

SEC 10 Ocak’ta ABD’de 11 spot Bitcoin ETF’ine onay verdi. Dolayısıyla bu gelişmenin ardından SEC’in spot ETF’ine onay vereceği bir sonraki projenin hangisi olacağı tartışılmaya başlandı.