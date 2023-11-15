Bazı önde gelen analistlere göre Cardano (ADA) fiyatı 2024 yılında yeni bir ATH’ye ulaşabilir.

Özet:

Cardano (ADA) fiyatı 0,40 dolara yükselerek son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Analistler, ADA fiyatındaki yükseliş trendinin devam edeceğine inanıyor. Tahminlere göre ADA fiyatı önümüzdeki yılın yaz aylarına kadar 10 dolar, uzun vadede ise 30 dolara yükselebilir.

Ali ve Lucid gibi kripto para analistleri, bu fiyat tahminlerini kripto para piyasasındaki trendlere, küresel ekonomik faktörlere dayandırıyor.

Analist FieryTrading, piyasa analizi ve boğa piyasası modellerine dayanarak ADA için %10.000’lik olağanüstü bir artış öngörüyor ve 2025 yılına kadar 35 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Cardano (ADA) Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Son dönemde en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri olan Cardano (ADA) kısa süre önce 0,40 dolara kadar yükselerek son 6 ayın zirvesini kaydetti. Bununla birlikte Cardano (ADA) fiyatı, 2021 yılının yaz aylarında kaydedilen 3 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala uzakta.

Bazı önde gelen analistler ve uzmanlar, Cardano (ADA) fiyatının 2024 yılında bu fiyat seviyesine ve üzerine yükselebileceğine inanıyor. Bu isimlerden biri de Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Ali. Kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Ali, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak Cardano (ADA) için 10 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

Bir diğer kripto para analisti Lucid ise ADA fiyatının 30 dolara yükseleceğine inanıyor. Lucid, küresel ekonomide dört nala giden enflasyon nedeniyle kripto para piyasasının toplam değerinin 10 trilyon dolara yükselceğine inanıyor. Bununla birlikte Lucid, Cardano’nun (ADA) bu fiyat seviyesine ne zaman yükseleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Son dönemde yapılan Cardano (ADA) fiyat tahminlerine göz atmak için aşağıdaki medyaya tıklayarak hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.

En Çılgın XRP Fiyat Tahmini

Son dönemde yapılan en çılgın fiyat tahmini, FieryTrading adlı bir analistten geldi. FieryTrading, Cardano (ADA) fiyatının büyük olasılıkla 2 yıl içerisinde yani 2025 yılına kadar 35 dolara yükselebileceğine inanıyor. Cardano’nun (ADA) bu fiyat seviyesine yükselebilmesi için yaklaşık %10.000’lik yükseliş yaşaması gerekiyor.

FieryTrading Cardano (ADA) tahminiyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Trend artık doğrulandığına göre bir sonraki boğa sezonunda kaydedilebilecek zirvelere göz atabiliriz. Kripto para piyasasının boğa sezonunun zirvesine 2025 yılında ulaşacağını göz önünde bulundurduğumuzda ADA’nın 35 doların üzerinde bir fiyatla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydedeceğini varsayabiliriz.