Bitcoin 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Ancak Bitcoin’deki yükseliş trendi, yaz aylarıyla birlikte güç kaybetti. Şimdi ise lider kripto para biriminin yılın son çeyreğinde nasıl bir performans sergileyeceği tartışılıyor.

Bu yazımızda yılın son çeyreğinde Bitcoin’i bekleyen 4 olumlu ve 2 olumsuz gelişmeye yer vereceğiz.

Her ne kadar BTC son altı ayda %11 oranında değer kaybetse de Bitcoin fiyatı yıllık bazda hala %60 oranında artıda. 2021 yılının Kasım ayında 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen BTC, mevcut durumda bu seviyenin %60 altında işlem görüyor.

Peki Bitcoin’i 2023’ün son çeyreğinde neler bekliyor? Yeni bir yükseliş trendi mi başlayacak yoksa Bitcoin düşüş trendine devam ederek 2023 yılının başındaki seviyelere geri mi dönecek?

İşte Bitcoin’de 2023 yılının son çeyreğinde göz önünde bulundurulması gereken altı kritik faktör:

Enflasyon Tehdidi Devam Edecek (Olumlu)

G7’nin parasal sıkılaşma hamlelerine rağmen yüksek enflasyon tüm dünya için ciddi bir tehdit olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte enflasyon, Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Enflasyon karşısında güvenli liman olarak görülen Bitcoin’in fiyatıyla ABD dolarının enflasyon oranı arasında güçlü bir korelasyon bulunuyor.

Son 10 yılı aşkın süreçte kaydettiği performans ve fiat para birimlerinin merkezsiz alternatifi olarak geliştirilmesi nedenlerinden ötürü, Bitcoin enflasyon koruması sağlayan cazip yatırım araçlarından bir tanesi.

Çünkü merkezsiz yapısı nedeniyle Bitcoin’in arzı sınırlıdır ve deflasyonist bir yapıya sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Dolayısıyla fiat para birimlerini çevreleyen enflasyon, Bitcoin fiyatında yükselişleri tetikliyor.

Jefferies’ın Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood, kısa bir süre önce bu konuda açıklamalarda bulundu:

Fed başta olmak üzere G7 ülkelerinin merkez bankaları, geleneksel olmayan para politikasından zararsız bir şekilde çıkamayacak ve merkez bankaları öyle ya da böyle bilanço genişlemesine devam etmek zorunda kalacak.

Eğer Christopher Wood’un öngörüsü gerçekleşirse, bu durum BTC fiyatında yeni bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Forbes Digital Assets’te yer alan bir makale, ABD’nin parasal politikalarının Bitcoin’in piyasa değerinin, altının piyasa değerine ulaşmasıyla sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Bitcoin’de Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanması (Olumlu)

Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Tarihsel veriler, blok ödülü yarılanmalarının Bitcoin’de yükselişi tetikleyen bir katalizör olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla yarılanma öncesi ve sonrasında Bitcoin’de yükseliş trendi başlayabilir.

Blok ödülü yarılanmasının yaratacağı yükseliş beklentisi, yeni yatırımcıları piyasaya çekebilir. Bitcoin’de şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere üç blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Veriler, blok ödülü yarılanmasına ilişkin beklentiler nedeniyle BTC fiyatının yarılanmadan 6 ay önce yükselişe başladığını gösteriyor. Bu da 2023 yılının Ekim ayına denk geliyor.

Varlık yönetim şirketi Pantera Capital, Bitcoin’in blok ödülü yarılanması öncesinde 36.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Yönetimi altında 4,2 milyar dolarlık varlık bulunan Pantera Capital’in blok ödülü yarılanması sonrası BTC fiyat tahmini ise 149.000 dolar.

Elbette tarih her zaman tekerrür etmeyebilir. Bu nedenle geçmiş veriler, gelecekte de aynı fiyat hareketliliklerinin yaşanacağı anlamına gelmeyebilir.

Bitcoin’de Teknik Analiz Göstergeleri (Olumlu)

Teknik analiz göstergeleri, Bitcoin’in dip seviyesinde olduğuna ve parabolik yükselişe hazırlandığına işaret ediyor. Ters indikatör olarak anılan Jim Crammer’in web sitesi bile Bitcoin’de RSI göstergesinin orta ve uzun vadede yükselişe işaret ettiğini gösteriyor.

TheStreet, RSI verilerinden yola çıkarak Bitcoin’in dipte olduğunu bildiriyor. Bu nedenle TheStreet, Bitcoin’in şu anki fiyatını bir satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor. TheStreet tarafından hazırlanan raporda ayrıca tarihsel süreçte Kasım ve Aralık aylarının Bitcoin’de önemli yükselişlerin yaşandığı aylar olduğuna dikkat çekiliyor.

Bitcoin’in Piyasa Hakimiyeti %50’ye Ulaştı (Olumlu)

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bir kez daha %50’ye ulaştı. Bu, geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda Bitcoin için yükseliş alameti olarak yorumlanıyor.

Bloomberg, 2023 yılının başında Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %38 seviyesinde olduğunu bildirdi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti geride bıraktığımız yaklaşık 10 aylık süreçte %22 oranında artarak %50’ye ulaştı.

Fortune tarafından yayınlanan bir rapor, yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik talebinin yüksek olduğunu ancak FTX davası nedeniyle insanların altcoin’lerden uzak durduğunu gösteriyor. Bitcon’in altcoin’lere kıyasla çok daha güvenli bir varlık olarak görülmesi nedeniyle BTC’nin piyasa hakimiyeti yıl başından bu yana ciddi şekilde arttı.

Jeopolitik Riskler (Olumsuz)

Bu ayın başlarında patlak veren Hamas-İsrail savaşı başta olmak üzere jeopolitik riskler, Bitcoin’i çevreleyen olumsuz gelişmeler arasında yer alıyor. Her ne kadar kripto paralar, jeopolitik riskler ve ekonomik kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülse de bu ay başında İsrail ve Filistin’de başlayan çatışmalar, kripto para piyasası üzerinde olumsuz etki yarattı.

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler sonucunda kripto paralardan uzaklaştı. Yaklaşık 10 günlük süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı düşerken DOW ve S&P 500 yükselişe geçti.

FTX Davası ve Düzenlemeler Konusundaki Belirsizlikler (Olumsuz)

Düzenlemeler konusundaki belirsizlik, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasası için olumsuz bir durum.

Öte yandan Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılık davası 3 Ekim 2023 tarihinde başladı. Davada görülen duruşmalarda şimdiye kadar Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh gibi kilit isimler tanık sıfatıyla ifade verdi.

Caroline Ellison, Alameda’nın FTX’teki müşteri fonlarının yaklaşık 14 milyar dolarlık kısmını yasadışı bir şekilde kullandığını itiraf etti.

Öte yandan kripto para şirketlerine karşı açılan davalar da son 2,5 yıllık süreçte piyasaya önemli ölçüde zarar verdi. Bu davalardan en önemlisi, 2020 yılının Aralık ayında SEC’in FTX’e açtığı dava.

Devam eden davalar, FTX davasında ortaya çıkabilecek yeni olumsuz gelişmeler ve spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin olumsuz kararlar, yılın dördüncü ve son çeyreğinde başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir.