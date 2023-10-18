Kripto para analisti TradingShot, Bitcoin (BTC) fiyatının önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde %80 oranında yükseleceğini öngörüyor.

Özet:

CoinCodex, Bitcoin’in kısa vadede 33.000 doları aşabileceğine inanıyor. Bununla birlikte “TradingShot” adlı analist ise Bitcoin’in yıl sonuna kadar 55.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

TradingShot bu öngörüsünü 2014 yılından bu yana devam eden teknik analiz verileriyle destekliyor.

Jeopolitik gelişmeler, Bitcoin’in 25.000 doların altına gerilemesiyle sonuçlanabilir.

Bitcoin 2023 Sonlanmadan Yükselişe Geçebilir mi?

Bitcoin (BTC) şu sıralar 26.000 dolar ile 28.000 dolar aralığında konsolide oluyor. Bununla birlikte BTC fiyatı şimdiye kadar 2022 yılının ikinci yarısına kıyasla çok daha başarılı bir performans sergiledi. 2023 yılının son çeyreğine girmemiz dolayısıyla Bitcoin’in kalan aylarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Kripto para veri takip platformu CoinCodex, Bitcoin fiyatının önümüzdeki günlerde 33.000 doların üzerine yükseleceğini öngörüyor. CoinCodex bu öngörüsünü RSI, SMA gibi teknik analiz göstergelerine dayandırıyor.

CoinCodex tarafından 16 Ekim’de yayınlanan blog gönderisinde BTC fiyatının önümüzdeki 5 gün içerisinde 32.671 dolara yükselebileceği iddia edildi. Bitcoin’in şu anki fiyatından 32.671 dolara yükselebilmesi için %15,03 oranında değer kazanması gerekiyor.

TradingView analistlerinden TradingShot ise yayınladığı en son teknik analizde BTC fiyatının yıl sonuna kadar 50.000 dolara yükselebileceğini öngördü. TradingShot bu öngörüsünü 2014 yılından bu yana devam eden piyasa trendlerine dayandırıyor.

Bitcoin’de Düşüş Senaryoları

Son dönemde Hamas’ın İsrail’e, İsrail’in ise Filistin’e saldırmasıyla birlikte jeopolitik riskler ciddi ölçüde arttı. Bu nedenle Bitcoin ve kripto para piyasasına ilişkin düşüş senaryoları da yok değil. XYO Network’ün kurucu ortağı Markus Levin, İsrail ile Filistin arasındaki gerginliğin BTC fiyatında düşüşe yol açacağını iddia etti..

Identity.com’un Genel Müdürü Phillip Shoemaker da bu öngörüyü destekleyerek BTC fiyatının 25.000 doların altına gerileyebileceğini öngördü.