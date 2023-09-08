Bu yazımızda 2023 yılının Nisan ayından bu yana uzmanlar tarafından yapılan BTC fiyat tahminlerini derledik.

Kripto para topluluğu Bitcoin fiyat tahminlerine büyük ilgi gösteriyor ve uzmanların bu konudaki görüşlerini dikkatle takip ediyor.

Bitcoin’in 14 yıllık tarihinde önde gelen analistler ve ünlü isimler birçok kez fiyat tahminlerinde bulundu. Bu tahminlerin bazıları doğru çıkarken bazıları ise başarısızlıkla sonuçlandı. Merhum John McAfee’nin yaptığı şu meşhur tahmin gibi bazı tahminler de kripto para yatırımcılarının hafızalarına kazındı.

Bu yazımızda son 4 aylık süreçte yapılan en iyi 5 Bitcoin (BTC) fiyat tahminine yer vereceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım!

Robert Kiyosaki: Bitcoin 2024’te 120 Bin Dolara Yükselecek

Robert Kiyosaki, önde gelen kripto para destekçilerinden biri. Ekonomiyle ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isim olan Robert Kiyosaki, Zengin Baba Yoksul Baba adlı kitabıyla tüm dünyada en çok satanlar listelerinde yer alıyor.

Robert Kiyosaki geçmişten bugüne BTC fiyatı hakkında birçok tahminde bulundu. Bu yazımızda Robert Kiyosaki’nin en son yaptığı BTC fiyat tahmine yer vereceğiz.

76 yaşındaki ABD’li iş adamı, geride bıraktığımız Temmuz ayında yaptığı fiyat tahmininde BTC fiyatının 2024 yılında 120 bin dolara yükseleceğini öngördü. CryptoPotato olarak biz de bu konuda bir video hazırladık.

Her fırsatta ABD dolarının ve ABD ekonomisinin çöküşte olduğunu ifade eden Robert Kiyosaki, ABD ekonomisindeki kötü gidişatın Bitcoin’e fayda sağlayacağına inanıyor.

Bitcoin blockchain’inde bir sonraki blok ödülü yarılanması da 2023 yılında gerçekleşecek. Bitcoin’deki piyasa döngülerinin blok ödülü yarılanmalarıyla yakından ilişkili olduğuna ilişkin teoriler nedeniyle analistler ve önde gelen isimler, BTC fiyat tahminlerinde 2024 yılına özel bir ilgi gösteriyor.

Adam Back: Bitcoin Mart 2024’ten Önce 100.000 Dolara Ulaşacak

Adam Back, Robert Kiyosaki’ye göre daha kısa vadeli bir tahminde bulunarak lider kripto para biriminin 2023 yılı sonlanmadan 100.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Hatta Adam Back, kendisine bu konuda o kadar güveniyor ki 100.000 dolarlık BTC fiyat tahmini için 1 milyon satoshi’sine iddiaya girdi.

Bitcoin’in ilk destekçilerinden biri olan Adam Back aynı zamanda bir cypherpunk. Blockstream CEO’su Adam Back, Satoshi Nakamoto Bitcoin’i geliştirmeden önce Hashcash’i geliştirdi. Hashcash, Bitcoin’in kullandığı Proof-of-Work algoritmasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Adam Back, Ağustos ayında yaptığı açıklamada BTC fiyatının 2023 yılının Mart ayından önce 100.000 dolara yükseleceğine dair 1 milyon satoshi karşılığında iddiaya girdi. Adam Back, söz konusu bahsi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

Bahisler açıldı: Bahse girerim ki Bitcoin bugünden bir sonraki blok ödülü yarılanmasına (31 Mart 2024) kadar 100 bin dolara ulaşır veya bu seviyeyi aşar.

Adam Back bu öngörüsü için “Vikingo” adlı anonim Twitter kullanıcısı ile 1 milyon satoshi’sine (0,01 BTC) bahse girdi.

Adam Back bu tahminini ilk olarak 2023 yılının Haziran ayında yapmıştı.

Tom Lee: Bitcoin 180.000 Dolara Yükselebilir

Bitcoin fiyatına ilişkin en çok tahminde bulunan isimlerden biri de Fundstrat Global’in yönetici ortağı Tom Lee.

16 Ağustos’ta CNBC’ye verdiği röportajda Tom Lee bu kez Bitcoin fiyatı için temkinli bir öngörüde bulundu. Tom Lee, Bitcoin’deki yükseliş öngörüsü için önemli bir şart koştu.

Son dönemde spot Bitcoin ETF başvuruları kripto para sektörünü kasıp kavurdu. Başta dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock olmak üzere birçok önde gelen şirket spot Bitcoin ETF başvurularıyla SEC’in kapısına dayandı.

Tom Lee, SEC’in spot Bitcoin ETF ürününe yeşil ışık yakması halinde lider kripto para biriminin 180 bin dolara yükselebileceğini iddia etti. Tom Lee bununla birlikte SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamadığı senaryonda BTC fiyatının altı haneli fiyat seviyelerine yükselmeyeceğini belirtti. Ancak Tom Lee BTC’nin blok ödülü yarılanması nedeniyle yine de önemli bir yükseliş yaşayacağını iddia etti.

Pantera Capital: Bitcoin 148 Bin Dolara Yükselecek

Pantera Capital cephesinden geride bıraktığımız Ağustos ayında yapılan açıklamada Bitcoin fiyatı için 148 bin dolarlık fiyat tahmine yer verildi.

Pantera Capital analistleri, 2024 yılında Bitcoin’de gerçekleşecek blok ödülü yarılanmasının BTC fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını tahmin ediyor. Pantera Capital analistleri tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

Bir sonraki yarılanmanın 20 Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor. Bitcoin’lerin büyük bir kısmı şu anda dolaşımda olduğundan, her yarılanma yeni arzın neredeyse yarı yarıya azalması anlamına gelecek. Tarih tekerrür ederse Bitcoin blok ödülü yarılanmasından önce 35.000 dolara yarılanma sonrasında ise 148.000 dolara yükselecek.

Bu soru zaten uzun bir süredir kripto para topluluğunda tartışılıyor: Tarih bir kez daha tekerrür edecek mi?

Bitcoin tarihsel süreçte blok ödülü yarılanmalarından sonra ciddi anlamda değer kazanarak her seferinde yeni bir rekor fiyat seviyesine (ATH) ulaştı.

Standard Chartered: Bitcoin 2024 Yılının Sonuna Kadar 100 Bin Dolara Yükselecek

Dünyanın en büyük geleneksel finans kuruluşlarından biri de Bitcoin fiyatına ilişkin öngörüde bulundu. Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, bir sonraki boğa piyasası için cesur bir Bitcoin fiyat tahmininde bulundu. Geoff Kendrick konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in (BTC) 2024 yılının sonuna kadar 100.000 dolara yükselme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kripto para piyasasındaki ayı sezonunun nihayet sona erdiğini düşünüyoruz.

Peki sizce bu tahminlerden hangisi veya hangileri gerçekleşecek? Elbette bunu zaman gösterecek…