2023 yılının kripto para piyasası için harika geçmesine rağmen, kripto para ATM’lerinin sayısı azaldı.

ABD dünyadaki toplam kripto para ATM’lerinin %82’lik önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte veriler, ABD’nin bu alandaki hakimiyetinin giderek azaldığını gösteriyor.

Kripto para piyasası 2023 yılında, bir önceki yılki kayıplarının önemli bir kısmını sildi. Sonuç olarak kripto para piyasası yeniden toplarlandı ve piyasada boğa sezonu beklentileri arttı. Bununla birlikte 2023 yılında kripto para piyasası lehine birçok önemli gelişme yaşandı, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması ve Ripple’ın SEC karşısında kazandığı zaferler buna örnek olarak gösterilebilir.

Ancak buna rağmen 2023 yılında kripto para ATM’lerinin sayısı düşüş yaşadı. Kripto para ATM’leri, kullanıcıların nakit veya banka kartları aracılığıyla kripto para satın almasına olanak sağlıyor. Coin ATM Radar verilerine göre dünya çapındaki toplam kripto para ATM’si sayısı 1 Ocak 2023’te 37.827’den 1 Ocak 2024’te 33.628’e geriledi. Bu da son bir yılda gözle görülür bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Düşüşün Nedeni Ne?

Son 10 yıllık süreçte dünyanın dört bir yanındaki kripto para ATM’lerinin sayısı istikrarlı bir şekilde arttı. 2013 yılının Ekim ayında tüm dünyadaki ATM’leri takip etmeye başlayan Coin ATM Radar’ın verilerine göre kripto para ATM’lerinin sayısı 2022 yılının Ağustos ayında 39.776’ya ulaşarak rekor kırdı.

Yıllardır devam eden istikrarlı büyümenin aksine, 2023 yılında garip bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki kripto para ATM’lerinin sayısı azaldı. Şu anda kripto para ATM’lerinin sayısı 2023 yılının başındaki seviyesinden %11,1 daha düşük bir seviyede. Öte yandan dünyadaki kripto para ATM’lerinin %82’lik aslan payına ev sahipliği yapan ABD’de, 2023 yılı boyunca kripto para ATM’lerinin sayısı 32.672’den 27.631’e gerileyerek %15,4’lük önemli bir düşüş yaşadı.

Coin ATM Radar’ın verileri, önde gelen kripto ATM üreticisi BitAccess’in bu düşüşte pay sahibi olabileceğine işaret ediyor. BitAccess’in net kurulumları, 26 Ağustos 2022’de 9,160’tan 1 Ocak 2024’te 6,774’e gerileyerek %26’lık önemli bir düşüş yaşadı.

Peki Bu Ne Anlama Geliyor?

2023 yılında kripto para ATM’leriyle ilgili birkaç tuhaf vaka yaşandı. Jefferson City, Missouri’de ikamet eden 51 yaşındaki Matthew Klinger, bir Bitcoin ATM’sine tabancayla ateş ettikten sonra 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Matthew Klinger, saldırısına gerekçe olarak Bitcoin ATM’sinin başkalarının parasını almasını engellemek istemesini gösterdi.

Bitcoin Depot adı altında faaliyet gösteren Lux Vending ise Bitcoin ATM’sindeki 15.000 dolara yasadışı bir şekilde el koyan Teksas McLennan County şerif ofisine karşı dava açtı. Teksas McLennan County şerif ofisi, el koyduğu bu fonlarla dolandırılan yaşlı bir kadının zararlarını tazmin etmeyi amaçlıyordu.

Temmuz ayında Bitcoin Depot Nasdaq’ta halka arz oldu ve faaliyetlerini ABD’nin 28. eyaleti Teksas’a genişlettiğinde işler olumlu bir hal almaya başladı. Bitcoin Depot ayrıca 2023 yılının 3. çeyreğinde 179,5 milyon dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3’lük bir artış kaydetti.

Her ne kadar ABD’deki kripto para ATM’lerinin sayısındaki artış ABD’de yavaşlasa da Avustralya, Kanada, İspanya ve Polonya’da istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. En büyük iki kripto para ATM’si üreticisi General Bytes ve Genesis Coin’in ATM’lerinin sayısı yıl boyunca arttı.