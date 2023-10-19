İçerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 2023 yılında ilk kez 15.970’e ulaştı.

Özet:

İçerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı kısa bir süre önce 15.970’in üzerine yükseldi. Bu tür cüzdan adreslerinin sayısında 2023 yılında yaşanan en büyük artış 13 Ekim’de gerçekleşti.

13 Ekim’deki bu gelişmenin ardından BTC fiyatı yaklaşık %5 oranında yükseldi. Bu yükselişe, SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair sahte haberler yol açtı.

Ağustos ayının ortalarında kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerin ardından balinalar ciddi şekilde BTC biriktirmeye başladı. Öyle ki yalnızca bir haftalık süreçte balinalar 11.600’ün üzerinde BTC satın aldı.

Blockchain analitik platformu Santiment tarafından yayınlanan verilere göre içerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı neredeyse 16.000’e ulaştı. Bu tür cüzdan adreslerinin sayısında yaşanan en büyük artış 13 Ekim’de gerçekleşti. Bu tarihte, içerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerine 116 yeni adres eklendi.

🐳 #Bitcoin's number of wallets holding at least 100 $BTC has jumped to 15,970 after the largest single day jump of 2023 on Saturday. Since this accumulation, $BTC's price is +5.3%, and they may not be done. We will continue to monitor. https://t.co/l0drhvkf7E pic.twitter.com/0mDAmys7N4 — Santiment (@santimentfeed) October 18, 2023

İlginç bir şekilde bu gelişmenin ardından BTC fiyatı %5’in üzerinde artış yaşadı. Söz konusu yükseliş, SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair sahte haberlerin ardından geldi. Bitcoin bu sahte habere anında tepki verdi ve birkaç bin dolarlık artış yaşayarak 30.000 dolara yükseldi. Ancak haberin sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte BTC bir kez daha 28.000 dolara geri döndü.

Balinalar Bitcoin Biriktirme Çılgınlığına Başladı

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitcoin’de balinalar ve köpek balıkları, Ağustos ayının ortalarında yaşanan çöküşün ardından ciddi miktarda BTC biriktirmeye başladı. Veriler, balinaların ve köpek balıklarının Ağustos ayındaki çöküşü takip eden bir haftalık süreçte 11.600 BTC satın aldığını gösteriyor.