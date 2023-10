İçerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 2023 yılında ilk kez 15.970’e ulaştı.

Blockchain analitik platformu Santiment tarafından yayınlanan verilere göre içerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı neredeyse 16.000’e ulaştı. Bu tür cüzdan adreslerinin sayısında yaşanan en büyük artış 13 Ekim’de gerçekleşti. Bu tarihte, içerisinde en az 100 BTC bulunan cüzdan adreslerine 116 yeni adres eklendi.

🐳 #Bitcoin's number of wallets holding at least 100 $BTC has jumped to 15,970 after the largest single day jump of 2023 on Saturday. Since this accumulation, $BTC's price is +5.3%, and they may not be done. We will continue to monitor. https://t.co/l0drhvkf7E pic.twitter.com/0mDAmys7N4

— Santiment (@santimentfeed) October 18, 2023