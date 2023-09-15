2023 yılının ikinci çeyreği XRP için neler yaşandı? Bu yazımızda Ripple (XRP) için 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki gelişmelere ve 2023 yılının 4. çeyreği için olası senaryolara yakından bakacağız.

2023 yılının üçüncü çeyreği XRP için şimdiye kadar oldukça hareketli geçti. Yılın üçüncü çeyreği henüz sonlanmamış olsa da geride bıraktığımız son 3 ayda neler yaşandığına bakmak ilginç olabilir. Ripple’ın (XRP) 3. çeyrek performansı aşağıdaki grafikte net bir şekilde görülüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2020 yılının son çeyreğinde Ripple’a kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açtı. Bu davada geride bıraktığımız Temmuz ayında önemli bir özet karar çıktı. Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teşkil etmediğine hükmetti.

Bu karar sonrası XRP %90’ın üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi. Ancak ne yazık ki XRP bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve Temmuz ayında elde ettiği kazançların tümünü sildi.

2023 4. Çeyrek için XRP Fiyat Tahminleri

2023 yılının 3. çeyreği son bulmak üzere. Hal böyle olunca pek çok kişi XRP’nin 2023 yılının 4. çeyreğinde nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Biz de bu nedenle OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye XRP’de fiyat artışına yol açabilecek potansiyel faktörleri sorduk. ChatGPT, piyasa duyarlılığının potansiyel kazançlar için kritik olacağına inanıyor:

Kripto para yatırımcılarının piyasa duyarlılığının olumlu yönde değişmesi, XRP fiyatında yükselişlere yol açabilir. Haberler, sosyal medya trendleri ve kamuoyu algısı, piyasa duyarlılığının şekillenmesinde rol oynayabilir. ChatGPT XRP fiyatında yol açabilecek bir diğer faktör olarak benimsenme ve kullanım durumlarına işaret etti. XRP’nin benimsenmesinin ve kullanım alanlarının artması doğal olarak XRP fiyatında yükselişle sonuçlanabilir.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs’in likidite merkezini iki yeni ülkeye (Brezilya ve Avustralya) genişlettiğini duyurmuştuk. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda XRPL’de önemli bir yükseltmenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Böylelikle XRP Ledger’a otomatik piyasa yapıcı ve clawback özelliği entegre edilecek.

Ripple-SEC Davası

XRP fiyatı üzerinde belirleyici olan bir diğer faktör ise SEC’in 2020 yılının sonlarında Ripple’a açtığı dava. Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davayı kazanması durumunda XRP fiyatında önemli yükselişlerin yaşanması olası. Geride bıraktığımız Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in Ripple lehine tarihi bir özet karara hükmetmesiyle XRP fiyatı bir gün içerisinde değerini iki kat arttırmayı başarmıştı.

Bununla birlikte, bu davanın önümüzdeki üç ay içinde karara bağlanma ihtimali zayıf görünüyor.

XRP’nin fiyatında yükselişe yol açabilecek diğer olası faktörler ise şu şekilde:

Ortaklıklar ve entegrasyonlar

Piyasa likiditesi

Jeopolitik olaylar

Teknoloji gelişmeleri vb.

Bununla birlikte CryptoPotato’nun YouTube kanalında bir sonraki boğa sezonunda XRP’nin yükselebileceği olası fiyat seviyeleri hakkında bir video hazırladık. Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu videomuza göz atabilirsiniz.

Son olarak XRP için 500 dolarlık astronomik bir fiyat tahmininden de bahsetmemiz gerekiyor. Ünlü kripto para analisti olan Shannon Torp, sınır ötesi ödemeler piyasasının 250 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması nedeniyle XRP’nin önümüzdeki 4 yıl içerisinde 500 dolara yükselebileceğini iddia ediyor.