Çarşamba günü merkezi borsalardan çekilen BTC miktarı 14 Aralık 2022 tarihinden bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Merkezî kripto borsaları kısa bir süre önce 1 yılı aşkın süredir görülmeyen en büyük tek günlük Bitcoin (BTC) çıkışına tanık oldu. Blockchain analitik platformu Glassnode’un verilerine göre 27 Aralık’ta yaklaşık 1,19 milyar dolar değerinde 28.000’i aşkın BTC, merkezi borsalardan çekildi.

Yılın En Büyük Tek Günlük Para Çıkışı

Bu boyutta bir para çekimi son olarak 14 Aralık 2022 tarihinde yaşanmıştı. CryptoQuant’ın verilerine göre 27 Aralık’taki en büyük para çıkışı ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase borsasında gerçekleşti. Coinbase borsasından 774 milyon dolar değerinde 18.000 BTC çekildi.

Öte yandan CoinGlass verileri de son 30 günlük zaman diliminde Coinbase borsasından 31.400’den fazla BTC çekildiği görülüyor. Bu anlamda Coinbase’ten çekilen BTC miktarının diğer borsalara kıyasla çok da yüksek olması dikkat çekiyor. Öte yandan 27 Aralık’ta Binance borsasından ise 5.858 BTC’nin üzerinde BTC’lik çıkış gerçekleştirildi.

Bu veriler, yatırımcıların ve kullanıcıların merkezi borsalardan gözetimsiz saklama çözümlerine yöneldiğini gösteriyor. Merkezi borsalarda tutulan BTC miktarı 2,3 milyonla 2018 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyede.

Borsalardaki BTC arzının azalması bir anlamda olumlu bir gelişme. Çünkü borsalardaki BTC miktarının azalması, varlık üzerindeki satış baskısını azaltacaktır. BTC’lerin borsalardan çekilmesi, Ocak ayında onaylanacağı tahmin edilen spot Bitcoin ETF’lerinin yarattığı yüksek beklentilere dayandırılabilir.

Bitcoin Ağı Büyümeye Devam Ediyor

2023 yılının sonlanmasına yalnızca birkaç gün kala analistler ve uzmanlar 2024 yılına umutla bakıyor. 2023 yılı pek çok anlamda analistlerin ve uzmanların beklentilerini karşıladı.

Bununla birlikte dolaşımdaki BTC arzının yaklaşık %31’i beş yıldır hareket etmedi. IntoTheBlock tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre Bitcoin ağında geride bıraktığımız ay 16.435 ortalama günlük büyük işlem ve günlük 550 işlem gerçekleştirildi.