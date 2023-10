Kripto para borsalarında tutulan Ether (ETH) miktarı 2018 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Şu anda kripto para borsalarında 10,66 milyon ETH bulunuyor.

Yatırımcılar, ETH’lerini borsalardan çekmeye devam ediyor. Dolayısıyla Ether’in dolaşımdaki arzının 115,88 milyon ETH’lik çok önemli bir bölümü merkezi platformların dışında tutuluyor. 4 Ekim’de 110.000 ETH’nin borsalardan çekilmesi, lider altcoin’deki satış baskısının da azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte borsalarda tutulan Bitcoin (BTC) miktarı da son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. En büyük Bitcoin cüzdan adresleri, dolaşımdaki BTC arzının %66’sından fazlasını kontrol ediyor.

Blockchain analitik platformu Santiment tarafından derlenen verilere göre şu anda kripto para borsalarında bulunan Ether miktarı 10,66 milyon ETH’ye geriledi. Borsalarda tutulan ETH arzı son olarak 2018 yılının Mayıs ayında bu seviyelere gerilemişti. Öte yandan merkezi platformların dışında tutulan Ether miktarı da 115,88 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Santiment ayrıca 4 Ekim’de merkezi platformlardan yaklaşık 180 milyon dolar değerinde 110.000 ETH’lik çıkış gerçekleştiğini böylelikle 21 Ağustos’tan bu yana yaşanan en büyük çıkışın kaydedildiğini vurguladı.

😮 #Ethereum saw about ~110K $ETH ($181M) move off of exchanges Wednesday, the largest outflow day since August 21st. The amount of non-exchange Ethereum now sits at an #AllTimeHigh 115.88M $ETH, while its exchange supply is at its lowest in ~5.5 years. https://t.co/PUOWGt0KS0 pic.twitter.com/u54pp6LZij

— Santiment (@santimentfeed) October 5, 2023