Yıllar içerisinde birçok kripto para astronomik oranda değer kazanırken diğerleri pek fazla varlık gösteremedi. Bu yazımızda 2018 yılında BTC, ETH ve XRP’ye yapılan 10.000’er dolarlık yatırımın bugünkü değerine yakından bakacağız.

Kripto analisti ‘Cyclop’a göre, 2018 yılının Eylül ayında XRP’ye 10.000 dolar yatırım yapan bir kişinin bugün hala yaklaşık 10.000 doları olacaktı. Bunun nedeni, XRP’nin neredeyse altı yıl önceki seviyesine yakın işlem görmesi.

If you put $10,000 into $XRP in September 2018.

Today, you would still have $10,000 🤯

99% of altcoins are doomed to dump/never grow.

Here are 10 coins you should AVOID (you're probably holding them) and how to recognize them 🧵👇 pic.twitter.com/eEOJjS8xl9

— 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 21, 2024