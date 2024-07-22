Yıllar içerisinde birçok kripto para astronomik oranda değer kazanırken diğerleri pek fazla varlık gösteremedi. Bu yazımızda 2018 yılında BTC, ETH ve XRP’ye yapılan 10.000’er dolarlık yatırımın bugünkü değerine yakından bakacağız.

XRP 6 Yıldır Neredeyse Durağan

Kripto analisti ‘Cyclop’a göre, 2018 yılının Eylül ayında XRP’ye 10.000 dolar yatırım yapan bir kişinin bugün hala yaklaşık 10.000 doları olacaktı. Bunun nedeni, XRP’nin neredeyse altı yıl önceki seviyesine yakın işlem görmesi.

If you put $10,000 into $XRP in September 2018. Today, you would still have $10,000 🤯 99% of altcoins are doomed to dump/never grow. Here are 10 coins you should AVOID (you're probably holding them) and how to recognize them 🧵👇 pic.twitter.com/eEOJjS8xl9 — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 21, 2024

1 Ocak 20218 tarihinde 1 XRP 2,39 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 1 Eylül’de ise XRP fiyatı 0,57 dolara kadar geriledi. 2024 yılının Temmuz ayı itibariyle XRP 0,61 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Cyclop bu veriden yola çıkarak birçok altcoin’in uzun vadede önemli getiriler sağlayamadığını, son derece riskli ve spekülatif yatırımlar olduğunu düşünüyor.

Cyclop, altcoin’lerin %99’unun değer kaybedeceğini veya hiç büyümeyeceğini öngörüyor.

Bu projeleri nasıl tanıyacağınızı ve çöplerden değerli taşları ayırt etmeyi bilmelisiniz.

Cyclop, yatırımcıların kaçınması gereken üç altcoin türünü açıkladı:

Rekabet avantajını ve yenilikçiliğini kaybederek aşırı değerlenmiş ve modası geçmiş eski projeler.

Arzı tamamen ekip veya risk sermayedarları tarafından kontrol edilen yapay token’ler, değer manipülasyonu nedeniyle önemli riskler taşır. Bu token’ler, yatırımcıları zarar ettirerek pump’lanıp dump’lanabilir.

Ölü play-to-earn (P2E) oyunları gibi eski trendler veya yüksek tamamen seyreltilmiş değerlemelere (FDV) sahip ancak düşük piyasa kapitalizasyonu ve sürekli satış baskısı olan projeler.

Cyclop bu tür kripto para projelerinin geçerliliğini yitirdiğine ve dolayısıyla kötü yatırım seçenekleri olduğuna inanıyor.

Bitcoin’in (BTC) Hikayesi Farklı

XRP’nin aksine BTC ise yıllar içerisinde değerini önemli ölçüde arttırmayı başardı. 2018 yılının Eylül ayında BTC 6.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve 10.000 dolarla 1,492 BTC satın alınabiliyordu.

2024 yılının Temmuz ayı itibariyle 1,492 BTC 100.819 dolar değerinde. Bu kabaca %900’lük yatırım getirisi anlamına geliyor.

Ethereum’un (ETH) Fiyat Performansı

Ethereum (ETH) 2018 yılının Eylül ayında 209 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise fiyatı yaklaşık 3.499 dolar seviyesinde. 2018’de 10.000 dolarlık bir yatırımla 47,84 ETH alınabiliyordu. Dolayısıyla 2018’de ETH’ye yapılan 10.000 dolarlık yatırım 2024 yılının Temmuz ayı itibariyle 167.300 dolar değerinde. Bu da %1.573’lük yatırım getirisi anlamına geliyor.

Sonuç olarak bu karşılaştırma, BTC ve ETH’nin XRP gibi birçok altcoin’e kıyasla daha iyi performans gösterdiğini ve gelecekte bu performansını sürdürme potansiyeli olduğunu gösteriyor.