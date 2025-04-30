2018’de 1.000 dolarlık XRP alsaydınız bugün ne kadar olurdu? Gelin birlikte öğrenelim.

Ripple (XRP), yüz binlerce destekçiden oluşan geniş bir topluluğa sahip en önemli kripto para projeleri arasında yer alıyor. Bu destek, Ripple’ın geleneksel finans sistemini yeniden şekillendirme ve uluslararası para transferlerinde yeni bir standart yaratma vaadiyle yeniden şekillendi. Sonuç olarak XRP, şimdiye kadarki piyasa döngüleri sırasında gücünü arttırdı.

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Bu yazımızda teknik analizden uzaklaşıp çok basit bir soruya odaklanacağız: 2018 yılında 1.000 dolarlık XRP yatırımı yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?

Çoğu yatırımcı kripto paralara erkenden yatırım yapmadığına pişmanlık duyuyor. Ancak bu varsayımın ne kadar yüzeysel olduğunu ve bir kripto para 100 kat artsa bile bundan herkesin para kazanamayacağını burada tartışmayacağız.

2018 Yılında XRP Kaç Dolardan İşlem Görüyordu?

Veriler CoinLore’dan alınmıştır ve analiz şu üç fiyat noktasına göre yapılmıştır:

2018 yılı ortalama fiyatı: 0,66 dolar

2018 yılı en yüksek fiyatı: 3,83 dolar

2018 yılı en düşük fiyatı: 0,24 dolar

2018’in seçilme nedeni ise kripto paraların o yıl ana akım medya ve yatırımcılar tarafından ciddi şekilde konuşulmaya başlanmış olması.

Eğer ortalama fiyattan alım yapsaydınız: 2018’de XRP’nin ortalama fiyatı 0,66 dolardı. XRP şu anda 2,22 dolardan işlem görüyor. Yani 2018’de yatırdığınız 1.000 dolar bugün yaklaşık 3.360 dolar olurdu. Bu da yaklaşık 2.360 dolar kâr anlamına geliyor.

Eğer zirveden alım yapsaydınız: XRP’nin 2018’deki en yüksek fiyatı 3,83 dolar ve bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi. O seviyeden alım yapsaydınız, 1.000 dolarınız şu anda yaklaşık 580 dolar değerinde olurdu. Bu da yaklaşık %42’lik bir zarar demek.

Eğer dibi yakalasaydınız: XRP, 2018 yılında en düşük seviyesini 0,24 dolarla kaydetti. Bu seviyeden XRP aldıysanız, 1.000 dolarınız şu anda yaklaşık 9.250 dolar değerinde olurdu. Bu, 8.000 doların üzerinde kâr ve toplamda %825’lik artış anlamına geliyor.

Bu hesaplamalar, zamanlama ve stratejinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece kripto paraya yatırım yapmak değil, ne zaman ve nasıl yatırım yaptığınız da en az o kadar kritik.