Lider kripto para Bitcoin son 24 saatte 70.000 dolar direncini geçmekte başarısız oldu ve 66.000 dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin günlük bazda %1,6 oranında değer kaybederken BlackRock bu düşüşü fırsat bilerek binlerce Bitcoin satın aldı.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık %2,5 oranında azalarak 2,448 trilyon dolara geriledi. Bu süreçte Ethereum (ETH) %2,8 ve Solana (SOL) %0,5’lik değer kayıpları yaşadı.

Veriler, BlackRock’ın Bitcoin’deki son düşüş sırasında 4.869 Bitcoin (yaklaşık 328 milyon dolar değerinde) satın aldığını gösteriyor. Bitcoin biriktirme stratejisine devam eden BlackRock, geride bıraktığımız hafta ise 1,17 milyar dolar değerinde 16.975 BTC satın almıştı. Bu gelişme doğal olarak geçen hafta Bitcoin fiyatında %8’lik yükselişe yol açmıştı.

21 Ekim Pazartesi günü Bitcoin ETF’lerine yönelik pozitif sermaye girişleri ve ABD’deki pozitif düzenleyici gelişmeler sonucunda BTC fiyatı 70.000 dolar sınırına yaklaştı. Özellikle 5 Kasım’da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri de finans piyasalarına yön veriyor.

Seçim kampanyası süresince kripto paralara destek veren Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, topluluktan ciddi bir destek almayı başardı. Öte yandan Demokratların adayı Kamala Harris ise kripto para sektörüne yönelik daha net düzenlemeleri destekleyeceğine söz verdi.

Tüm bu gelişmelerin ortasında 2009 yılından kalma bir Bitcoin madencisi 9,68 milyon dolar değerinde BTC sattı. Arkham Inteligence verilerine göre söz konusu balina bu BTC’leri, Bitcoin’in ilk bloğundan 5 gün sonra çıkardı. Balinanın cüzdanında hala 72,09 milyon dolar değerinde BTC bulunuyor.

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗔𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟬𝟵 𝗪𝗛𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗟𝗗 $𝟵.𝟲𝟴𝗠 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢𝗜𝗡

We’ve been tracking an ancient Bitcoin whale who mined thousands of BTC, starting only 5 days after the first block in 2009.

He’s now sold $9.68M BTC in total – and has $72.09M BTC remaining. https://t.co/juZlzhPtfc pic.twitter.com/YO9s6jxbdc

— Arkham (@ArkhamIntel) October 21, 2024