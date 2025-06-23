2008 krizini öngörmesiyle tanınan ünlü yatırımcı ve yazar Robert Kiyosaki, Haziran 2025 itibarıyla en cazip yatırım aracının gümüş olduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, gümüşü “bugünün en iyi yatırımı” olarak tanımlayan Kiyosaki, altın ve Bitcoin almak için geri çekilme beklediğini ifade etti.

Gümüş fiyatlarının hâlâ düşük olduğunu savunan Kiyosaki, bu seviyelerden alım yapanların yıl sonuna kadar iki hatta üç kat getiri elde edebileceğini öngörüyor. Özellikle altın ve Bitcoin’in tarihi zirvelerine yaklaşmasıyla birlikte yatırım tercihini değiştiren Kiyosaki, gümüşte fırsat gördüğünü belirtti.

Yaklaşan bir ekonomik krize dikkat çeken deneyimli yatırımcı, yaz aylarında yeni bir finansal çöküş yaşanabileceği konusunda da takipçilerini uyardı.

FYI: Silver is the best investment today….june 2025. Gold and Bitcoin are high and I am waiting for gold and Bitcoin to crash before I add to my position. That’s what I think. Do your own research. Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 23, 2025

Bitcoin’den Vazgeçmedi

Kiyosaki, gümüşe yönelmiş olsa da Bitcoin’e olan inancını sürdürüyor. Orta ve uzun vadede kripto paranın 1 milyon dolara ulaşabileceğini söyleyen yazar, Bitcoin’i birikim ve enflasyona karşı koruma aracı olarak görüyor.

Bitcoin satın almaya 6 bin dolar seviyesinden başladığını hatırlatan Kiyosaki, “keşke daha fazla alsaydım” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Kripto varlıkların yanı sıra altın ve gümüş de biriktirdiğini belirten Kiyosaki, miktar takibini birim üzerinden yaptığını, yani kaç adet Bitcoin’i ya da kaç ons altını olduğuna odaklandığını söyledi.

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Sosyal medya kanallarında sık sık finansal farkındalık üzerine içerikler paylaşan yazar, Bitcoin’in bireysel yatırımcılar için uzun vadede güçlü bir değer saklama aracı olacağına inanıyor.