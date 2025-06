2008 krizini öngörmesiyle tanınan ünlü yatırımcı ve yazar Robert Kiyosaki, Haziran 2025 itibarıyla en cazip yatırım aracının gümüş olduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, gümüşü “bugünün en iyi yatırımı” olarak tanımlayan Kiyosaki, altın ve Bitcoin almak için geri çekilme beklediğini ifade etti.

Gümüş fiyatlarının hâlâ düşük olduğunu savunan Kiyosaki, bu seviyelerden alım yapanların yıl sonuna kadar iki hatta üç kat getiri elde edebileceğini öngörüyor. Özellikle altın ve Bitcoin’in tarihi zirvelerine yaklaşmasıyla birlikte yatırım tercihini değiştiren Kiyosaki, gümüşte fırsat gördüğünü belirtti.

Yaklaşan bir ekonomik krize dikkat çeken deneyimli yatırımcı, yaz aylarında yeni bir finansal çöküş yaşanabileceği konusunda da takipçilerini uyardı.

FYI: Silver is the best investment today….june 2025. Gold and Bitcoin are high and I am waiting for gold and Bitcoin to crash before I add to my position.

That’s what I think.

Do your own research.

Take care.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 23, 2025