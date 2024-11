Her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de kripto para piyasasında opsiyon sözleşmelerinin vade sonu tarihi geldi.

1 Kasım Cuma günü itibariyle yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki 28.000 BTC’lik opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Ancak, bu haftaki vade sonu etkinliği, geçen haftanın ay sonu işlemlerine kıyasla daha küçük bir işlem hacmine sahip olduğundan spot piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

Kasım ayının ilk vade sonu etkinliğinde Bitcoin opsiyonlarında uzun (call) ve kısa (put) pozisyonların dengeli olması dikkat çekiyor. Vadesi dolan opsiyon sözleşmelerinin put/call oranı 0,92 seviyesinde. Vadesi dolan sözleşmelerin maksimum acı noktası (max pain point) 69.000 dolarla Bitcoin’in halihazırda işlem gördüğü seviyelere oldukça yakın.

Öte yandan Deribit verilerine göre henüz vadesi dolmamış açık opsiyon sözleşmelerinin değeri veya sayısını temsil eden açık faiz, 80.000 dolar seviyesinde 1,3 milyar dolara ulaşmış durumda.

Arbelos Markets’in Türev Ürünleri Başkanı Joshua Lim, ABD seçimleri öncesi CME Bitcoin opsiyonlarının şimdiye kadarki en yüksek işlem hacimlerini gördüğünü ve 85.000 dolar hedef fiyatında büyük sözleşme alımları yapıldığını belirtti.

1 Nov Options Data

28,000 BTC options expired with a Put Call Ratio of 0.92, a Maxpain point of $69,000 and a notional value of $1.97 billion.

137,000 ETH options expired with a Put Call Ratio of 0.69, a Maxpain point of $2,550 and a notional value of $350 million.

Bitcoin hit… pic.twitter.com/skJ4ofhpOk

— Greeks.live (@GreeksLive) November 1, 2024