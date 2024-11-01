Her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de kripto para piyasasında opsiyon sözleşmelerinin vade sonu tarihi geldi.

1 Kasım Cuma günü itibariyle yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki 28.000 BTC’lik opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Ancak, bu haftaki vade sonu etkinliği, geçen haftanın ay sonu işlemlerine kıyasla daha küçük bir işlem hacmine sahip olduğundan spot piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

Bitcoin Opsiyonlarının Ayrıntıları

Kasım ayının ilk vade sonu etkinliğinde Bitcoin opsiyonlarında uzun (call) ve kısa (put) pozisyonların dengeli olması dikkat çekiyor. Vadesi dolan opsiyon sözleşmelerinin put/call oranı 0,92 seviyesinde. Vadesi dolan sözleşmelerin maksimum acı noktası (max pain point) 69.000 dolarla Bitcoin’in halihazırda işlem gördüğü seviyelere oldukça yakın.

Öte yandan Deribit verilerine göre henüz vadesi dolmamış açık opsiyon sözleşmelerinin değeri veya sayısını temsil eden açık faiz, 80.000 dolar seviyesinde 1,3 milyar dolara ulaşmış durumda.

Arbelos Markets’in Türev Ürünleri Başkanı Joshua Lim, ABD seçimleri öncesi CME Bitcoin opsiyonlarının şimdiye kadarki en yüksek işlem hacimlerini gördüğünü ve 85.000 dolar hedef fiyatında büyük sözleşme alımları yapıldığını belirtti.

1 Nov Options Data

28,000 BTC options expired with a Put Call Ratio of 0.92, a Maxpain point of $69,000 and a notional value of $1.97 billion.

137,000 ETH options expired with a Put Call Ratio of 0.69, a Maxpain point of $2,550 and a notional value of $350 million.

Bitcoin hit… pic.twitter.com/skJ4ofhpOk — Greeks.live (@GreeksLive) November 1, 2024

Lim bu artışın ABD Başkanlık seçimleri öncesinde piyasadaki iyimserliği gösterdiğini ve kripto türev piyasalarında likiditenin artacağına dair bir işaret olabileceğini söyledi.

Ethereum Opsiyonları ve Kripto Piyasa Görünümü

Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra, bugün yaklaşık 137.000 Ethereum opsiyon sözleşmesinin de süresi doluyor. Bu Ethereum opsiyonlarının toplam değeri 350 milyon dolar ve maksimum ağrı noktası 2.550 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ethereum için put/call oranı ise 0,68 seviyesinde.

Sonuç olarak bugün kripto para piyasasında vadesi dolacak opsiyon sözleşmelerinin toplam değeri 2,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Kripto Piyasalarında Son Durum

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %5,4 oranında azalarak 2,432 trilyon dolara geriledi. Bu da yaklaşık 100 milyar dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

BTC fiyatı 30 Ekim’de 73.500 doların üzerine yükseldi ancak 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini geçemedi. Sonuç olarak 1 Kasım günü Asya senasında 69.000 doların altına gerileyen BTC yaklaşık %4’lük bir fiyat düzeltmesi kaydetti.

Bu süreçte 2.700 doların üzerine kadar yükselen ETH, yükseliş trendini sürdüremedi ve 2.500 doların altına geriledi. Son 24 saatte altcoin’ler ciddi değer kayıpları yaşadı.