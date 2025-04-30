ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı dış politikaları ve küresel ticaret savaşlarının neden olduğu dalgalı piyasaların ardından, Bitcoin yeniden yatırımcıların radarına girdi. Özellikle büyük yatırımcılar, yani BTC balinaları, son iki haftada agresif bir birikim sürecine girdi.

Balinalar Tekrar Sahnede

Kripto analisti Ali Martinez tarafından paylaşılan verilere göre, büyük miktarda BTC tutan yatırımcılar son iki haftada 43.100 BTC topladı. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 4 milyar dolar ediyor.

Whales have accumulated over 43,100 #Bitcoin $BTC in the past two weeks, worth nearly $4 billion! pic.twitter.com/34RkxliINK — Ali (@ali_charts) April 30, 2025

Hatırlanacağı üzere, bu yatırımcılar Şubat ayında artan jeopolitik tansiyon nedeniyle yalnızca bir hafta içinde 6.800 BTC satmıştı. Ancak şimdi roller tersine dönmüş görünüyor. Martinez, balinaların “hiç olmadığı kadar” alım yaptığını söylüyor.

Bu yüklü alımların arkasında dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki Strategy, Metaplanet ve Semler Scientific gibi kurumsal oyuncuların olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, spot Bitcoin ETF’lerine olan girişler de 17 Nisan’dan bu yana ciddi artış gösterdi. Sadece son iki haftada ETF’lere 3,9 milyar dolar girdi.

Ancak Madenciler Satıyor

Öte yandan, aynı analistin paylaştığı başka bir grafik, Bitcoin madencilerinin son haftalarda büyük miktarda satış yaptığını ortaya koyuyor. Bu satışlar, Bitcoin’in fiyatının 7 Nisan’daki 75.000 dolar altı seviyesinden 95.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte hızlandı.

Madencilerin elindeki BTC miktarı son birkaç hafta içinde yaklaşık 850 milyon dolar azaldı. Bu da madencilerin kâr realizasyonu yaptığına işaret ediyor.

Balinalar alırken, madencilerin satış yapması piyasada dengeli bir arz-talep ilişkisi yaratıyor. Ancak balinaların bu ölçekte yeniden piyasaya dönmesi, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde daha da güçlenebileceğine dair bir işaret olarak görülüyor.

Miners capitalized on the recent price surge, selling 943 #Bitcoin $BTC, worth roughly $850 million. pic.twitter.com/9LPxkpC1pq — Ali (@ali_charts) April 29, 2025