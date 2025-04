ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı dış politikaları ve küresel ticaret savaşlarının neden olduğu dalgalı piyasaların ardından, Bitcoin yeniden yatırımcıların radarına girdi. Özellikle büyük yatırımcılar, yani BTC balinaları, son iki haftada agresif bir birikim sürecine girdi.

Kripto analisti Ali Martinez tarafından paylaşılan verilere göre, büyük miktarda BTC tutan yatırımcılar son iki haftada 43.100 BTC topladı. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 4 milyar dolar ediyor.

Whales have accumulated over 43,100 #Bitcoin $BTC in the past two weeks, worth nearly $4 billion! pic.twitter.com/34RkxliINK

— Ali (@ali_charts) April 30, 2025