Popüler memecoin PEPE, son 24 saatte ilk 100 kripto para arasında en çok değer kazanan altcoin’lerden biri oldu.

Kripto para piyasası Fed’in faiz kararı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında gerilimin azalmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte memecoin’ler performanslarıyla tekrardan dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

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En popüler memecoin projelerinden biri olan PEPE de bu süreçte çift haneli oranda değer kazanmayı başardı. Piyasa değeri en yüksek üçüncü memecoin konumundaki PEPE’de yükselişi, büyük bir balina tarafından gerçekleştirilen alım da destekledi.

Sadece birkaç gün önce PEPE, 0,0000076 seviyesinin altında işlem görüyordu. Bir ay önce ise PEPE fiyatı 0,0000057 doların altına kadar gerilemişti. CoinGecko verilerine göre 0,0000093 dolar seviyesinde işlem gören PEPE, 6 Mayıs’tan bu yana yaklaşık %22, Nisan başındaki dip seviyeden bu yana ise %60’tan fazla arttığını gösteriyor.

PEPE’de dikkat çeken bir diğer gelişme, bir balinanın yeniden harekete geçmesi oldu. Lookonchain verilerine göre anonim bir kripto para balinası, 4,36 milyar dolar karşılığında 500 milyar PEPE satın aldı. Şu anda söz konusu balinanın cüzdanında 17,42 milyar dolar değerinde 2 trilyon PEPE bulunuyor.

Her ne kadar PEPE hâlâ 2024 yılının Aralık ayında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden %67 uzakta işlem görse de bu yükseliş, toplulukta iyimserlik yarattı. Birçok analist, PEPE’nin 2025 yılında önemli yükselişler yaşayabileceğini öngörüyor.

Aralık 2024 başında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden %67 uzakta olsa da, bu ralli toplulukta güçlü bir iyimserlik yarattı. Birçok kişi, 2025’in PEPE için büyük bir yıl olacağını öngörüyor.

X’teki (eski adıyla Twitter) kripto para analistlerinden Bitcoin Meraklısı, PEPE’nin şu anda 0,00000926 dolar seviyesindeki kritik direnci test ettiğini belirtti. Bu seviye kırılırsa, token daha da yükselebilir. Haberimizin hazırlandığı yazıldığı PEPE bu direncin hemen üzerinde işlem görüyordu.

#PEPE

Güncel görünüm. Dostlar çok bekletti ama sonunda düşen trendi an itibari ile kırdı. Trend üzerinde tutunmayı başarabilirse önünde ilk güçlü direnç olarak 0.00000926$ seviyesi bulunuyor. Sonrasında grafikte belirttiğim üst seviyeleri hedefleyecektir. Yakın takibinizde… pic.twitter.com/BUuP5ZmX7I — Bitcoin Meraklısı (@Bitcoinmeraklsi) May 8, 2025

Popüler trader James Wynn ise 35 bini aşkın takipçili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada PEPE’de long pozisyonunu büyüttüğünü duyurdu. James Wynn uzun süre sonra ilk kez bu kadar iyimser olduğunu belirtti ve 2024 yılı sonundaki kısa ralliyi “şişirilmiş bir heyecan” olarak tanımladı. Wynn o dönem yaşanan yükselişin, beklenen boğa sezonu olmadığını iddia etti.

“Son 17 haftadır PEPE, haftalık MACD’de düşüş eğilimindeydi. Ancak bu düşüş ivmesi zayıflıyor ve MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kesmek üzere. Bu da büyük ölçekte bir yükseliş trendi başlatabilir.”

Uzun vadede PEPE’nin piyasa değerinin en az 42 milyar dolara yükseleceğini öngören Wynn’in iyimser tahmini ise 100 milyar dolar seviyesi. 2025 yılının Mayıs ayı itibariyle PEPE’nin mevcut piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar. Dolayısıyla Wynn’in tahminin gerçekleşebilmesi için PEPE’nin sırasıyla %950 ve %2.400’lük yükselişler yaşaması gerekiyor.