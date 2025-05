Popüler memecoin PEPE, son 24 saatte ilk 100 kripto para arasında en çok değer kazanan altcoin’lerden biri oldu.

Kripto para piyasası Fed’in faiz kararı ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında gerilimin azalmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu süreçte memecoin’ler performanslarıyla tekrardan dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

En popüler memecoin projelerinden biri olan PEPE de bu süreçte çift haneli oranda değer kazanmayı başardı. Piyasa değeri en yüksek üçüncü memecoin konumundaki PEPE’de yükselişi, büyük bir balina tarafından gerçekleştirilen alım da destekledi.

Sadece birkaç gün önce PEPE, 0,0000076 seviyesinin altında işlem görüyordu. Bir ay önce ise PEPE fiyatı 0,0000057 doların altına kadar gerilemişti. CoinGecko verilerine göre 0,0000093 dolar seviyesinde işlem gören PEPE, 6 Mayıs’tan bu yana yaklaşık %22, Nisan başındaki dip seviyeden bu yana ise %60’tan fazla arttığını gösteriyor.

PEPE’de dikkat çeken bir diğer gelişme, bir balinanın yeniden harekete geçmesi oldu. Lookonchain verilerine göre anonim bir kripto para balinası, 4,36 milyar dolar karşılığında 500 milyar PEPE satın aldı. Şu anda söz konusu balinanın cüzdanında 17,42 milyar dolar değerinde 2 trilyon PEPE bulunuyor.

This whale just bought 500B $PEPE($4.36M) again and currently holds 2T $PEPE($17.42M).https://t.co/lj4QaP0DUW pic.twitter.com/sx7hOqkcKG

— Lookonchain (@lookonchain) May 8, 2025