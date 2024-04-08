1inch Network ve Mastercard, birlikte kripto ödeme kartı geliştirdi.

Kripto para piyasaları ve geleneksel finans piyasaları arasındaki mesafe gün geçtikçe azalıyor. 1inch, yeni iş birliğiyle bu mesafeyi daha da kapatacak.

1inch Ödeme Kartı Çıkardı

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü 1inch Network, ödeme devi Mastercard ve Baanx ile iş birliği yaptı.

Yeni iş birliği kapsamında bir ödeme kartı piyasaya sürüldü. Ödeme kartının kriptodan itibari paraya dönüşüm özelliği bulunuyor.

Kart sahiplerine hesap numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu bulunan fiziksel bir kart da gönderilecek. Buna ek bir sanal kart da oluşturulacak.

Fiziksel kart, Mastercard kabul edilen tüm işletmelerde kullanılabilecek. Kripto varlıkların saklama ve yönetimi ise kart sahiplerinde saklı kalacak.

1inch Kurucu Ortağı Sergej Kunz, yeni iş birliğini şöyle yorumladı:

DeFi alanına kitleleri çekme yolunda bu büyük bir adım. 1inch Card ile kullanıcılar, hem DeFi hem de geleneksel finansın avantajlarından yararlanabilecek.

Mastercard’ın kripto ve fintech biriminde yöneticilik yapan Christian Rau da açıklama yaptı:

Müşterilerimize yalnızca bulundukları yerde değil, aynı anda birden çok yerde, huzurla ve üst düzey güvenlik ile hizmet veren çözümlere uzun süredir öncelik veriyoruz. Mastercard’ın teknoloji ve standartlarını kullanan 1inch Card, Web2 ve Web3 dünyasını yenilikçi bir şekilde birbirine bağlıyor.