Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto şirketi PGI Global’in kurucusu Ramil Palafox’u 198 milyon dolarlık Ponzi sistemi kurmakla suçladı. Söz konusu yapı, dünya genelinde yatırımcıları sahte kazanç vaatleriyle dolandırdı.

Palafox’un 2020 başından 2021 sonuna kadar PGI Global’i yasal bir kripto ve döviz ticaret platformu gibi tanıtarak yatırımcıları kandırdığı belirtildi. Üyelik paketleri adı altında yüksek kâr vaat edildi; yeni katılımcılar ise çok katmanlı pazarlama sistemiyle sisteme dahil edildi.

Ancak toplanan paraların önemli bir kısmının yatırım için değil, lüks harcamalarda kullanıldığı ortaya çıktı. SEC raporuna göre Palafox, en az 57 milyon doları Lamborghini gibi lüks araçlar, saatler ve mülkler için harcadı. Kalan fonlar ise klasik bir Ponzi düzeniyle önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı. Sistem 2021 sonunda çöktü.

Yatırımcılara Kâr Vaadedildi

SEC Philadelphia Bölge Ofisi’nden Scott Thompson, “Yatırımcılara garantili kâr vaadiyle yaklaştı, ancak milyonlarca doları kendi ve ailesi için harcadı.” dedi.

Siber Suçlar ve Yeni Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D’Allaird de kripto teknolojilerinin cazibesinin büyük bir dolandırıcılığı gizlemek için kullanıldığını belirtti.

Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne sunulan dava dosyasında Palafox’un federal dolandırıcılık ve kayıt yasalarını ihlal ettiği vurgulandı. SEC, çok katmanlı pazarlama faaliyetlerinden men edilmesini, haksız kazancın geri alınmasını ve para cezası uygulanmasını talep ediyor.

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Dava kapsamında Palafox’la ilişkili BBMR Threshold LLC ve bazı isimlerin de haksız kazançlarının iadesi isteniyor. Ayrıca, Palafox hakkında ABD Savcılığı tarafından ceza soruşturması da yürütülüyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi ise 2022’de PGI Global’in İngiltere kolunu kapatarak sistemin yasa dışı olduğunu tescilledi. Şirketin yatırımcılardan topladığı 700 bin doların 225 binini yöneticilerin kişisel hesaplarına aktardığı, 11 bin 500 doları ise lüks harcamalara ayırdığı tespit edildi. Palafox’un İngiltere’deki soruşturmada yetkililerle iş birliği yapmayı reddettiği belirtildi.