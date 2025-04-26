Melania Trump temalı memecoin MELANIA, ekip tarafından yapılan milyonlarca dolarlık satışlara rağmen değer kazanmaya devam ediyor. Son verilere göre proje ekibi, yaklaşık 12,7 milyon MELANIA token’ını, yani 5,4 milyon dolar değerinde varlığı piyasaya sürdü.

Blockchain analiz firması EmberCN, MELANIA/SOL likidite havuzuna tek taraflı likidite eklenerek token’ların satıldığını ve karşılığında SOL çekildiğini bildirdi. Ekip, bugüne kadar 31,7 milyon MELANIA token’ını dolaşıma sokarak toplamda 18,4 milyon dolar gelir elde etti. Toplulukla doğrudan bir iletişim kurulmaması, içeriden kar elde etme amacı taşıdığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Token’ın toplam arzı 1 milyar olarak belirlendi. Bunun yalnızca 550 milyonu dolaşımdayken, ekibin elinde toplam arzın yüzde 35’i bulunuyor. Söz konusu miktarın yüzde 10’u, lansmandan 30 gün sonra açılırken; kalan kısmı önümüzdeki 13 ayda kademeli şekilde serbest bırakılacak.

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Değer Artışı Dikkat Çekti

Tüm bu satışlara rağmen MELANIA, son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde değer kazandı. Fiyatı 0,4536 dolardan 0,5365 dolara kadar çıktı; ardından 0,5217 dolara gerilese de haftalık bazda yaklaşık yüzde 30’luk artış yakaladı. Ancak bu seviye, ekibin şimdiye kadar satış yaptığı ortalama 0,581 dolarlık fiyatın hâlâ altında konumlanıyor.

Değer artışının temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın, TRUMP token’ına yatırım yapan en büyük 220 kişiyle özel bir akşam yemeği düzenleyeceğini açıklaması oldu. TRUMP token’ındaki bu yükseliş, MELANIA’ya da yansıdı.

Ayrıca genel kripto piyasasında da pozitif bir hava hâkim. Bitcoin 95 bin doları, Ether ise bin 800 doları aşarken; Solana, Sui, Chainlink ve BNB gibi büyük altcoin’lerde de yükselişler görüldü.