22 Mart Cuma günü yani bugün 1,8 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi doluyor. Bu gelişme nedeniyle piyasadaki fiyat dalgalanmalarının artacağı ve Bitcoin’in düşüşe geçebileceği tahmin ediliyor.

Son bir hafta Bitcoin ve altcoin’ler için oldukça hareketli geçti. 20 Mart’ta 60.900 dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi sonrasında bir miktar toparlandı.

Bugün yani 22 Mart’ta 25.300 BTC’lik Bitcoin opsiyonunun vadesi doluyor. Bu gelişme nedeniyle kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının artabileceği tahmin ediliyor.

Bu hafta vadesi dolacak Bitcoin opsiyonları geride bıraktığımız hafta gerçekleşene kıyasla biraz küçük. Ancak ay sonunda 10 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Bu anlamda önümüzdeki günlerde piyasayı daha büyük fiyat dalgalanmaları bekliyor olabilir.

Bitcoin Opsiyonlarının Vade Sonu

Bugün vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarının toplam değeri 1,8 milyar dolar seviyesinde ve alım satım oranı ise 0,57 olarak ölçülüyor. Bu da kısa (short) sözleşmelerinin neredeyse iki katı kadar uzun (long) sözleşmesi satıldığı anlamına geliyor.

Deribit’in verilerine göre şu anda 65.000 dolar seviyesinde 1 milyar dolarlık açık pozisyon ya da henüz işleme konulmamış kontrat bulunuyor. Açık faiz oranı (OI) en yüksek olan diğer kullanım fiyatları arasında 60.000 dolar, 70.000 dolar ve 75.000 dolar yer alıyor.

Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra bugün yaklaşık 253.000 Ethereum sözleşmesinin de vadesi dolacak. Bunların nominal değeri 885 milyon dolar ve satım/alım oranı ise 0,51.

Şu anda Ethereum’da en fazla açık faiz oranı 659 milyon dolarla 4.000 dolar seviyesinde. Onu 564 milyon dolarlık açık faiz oranıyla 3.000 dolar seviyesi takip ediyor.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasasında fiyat düzeltmesi devam ediyor. 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin son bir haftadır düşüş trendinde.

20 Mart’ta 60.900 dolara kadar gerileyen Bitcoin sonrasında toparlanarak 68.000 dolar bandına yükselse de ne yazık ki bu seviyelerde tutunmayı başaramadı ve ilk olarak 66 bin dolara, sonrasında ise 64.000 dolara geriledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %2,9 oranında azaldı ve 2,581 trilyon dolara geriledi. Bu da 13 Mart’tan bu yana kripto para piyasasının toplam değerinin yaklaşık 320 milyar dolar azaldığı anlamına geliyor.

Son 24 saatte %4,9 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 64.300 dolar seviyelerinden alınıp satılıyor.