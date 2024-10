Bugün 1,1 milyar dolar değerindeki 18.800 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Kripto para topluluğu, piyasanın bu haftaki vade sonu etkinliğine nasıl bir tepki vereceğini merak ediyor.

Bu haftaki vade sonu etkinliği nispeten küçük çaplı olması ve piyasadaki volatilitenin azalması nedeniyle büyük bir etki yaratmayabilir.

Bu haftaki opsiyonların put/call oranı 0,91 olarak ölçülüyor. Bu da piyasadaki long pozisyonlarla short pozisyonların değerinin birbirine yakın olduğu anlamına geliyor. Bu opsiyonların maksimum zarar seviyesi 62.000 dolar ve Bitcoin şu anda 60.800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’deki açık pozisyonlar (OI), 70.000 dolar hedef fiyat seviyesinde 790 milyon dolar civarında seyrediyor. Öte yandan 80.000 dolar seviyesindeki açık pozisyonlar 723 milyon dolara gerilerken, 100.000 dolar seviyesindeki açık pozisyonlar hala 964 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu, yatırımcıların Bitcoin’in toparlanıp yeni zirvelere ulaşacağı konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.

Kripto türev hizmet sağlayıcısı Greeks Live, piyasanın zayıflamaya devam ettiğini ve kritik 60.000 doların artık “kıyasıya mücadele edilen” bir seviye haline geldiğini gözlemledi. Greeks Live, yılın son çeyreğinin ilk iki haftasının zayıf bir performansla geçtiğini belirtti ve opsiyon pozisyonlarının 2023 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

11 Oct Options Data

18,000 BTC options are expiring with a Put Call Ratio of 0.91, Maxpain point of $62,000 and notional value of $1.1 billion.

212,000 ETH options are about to expire with a Put Call Ratio of 0.4, Maxpain point of $2,450 and notional value of $510 million.

With… pic.twitter.com/tWutpxCora

— Greeks.live (@GreeksLive) October 11, 2024