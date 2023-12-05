Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Franklin Templeton’un CEO’su portföyündeki kripto paraları açıkladı.

Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson, Fortune’a verdiği röportajda hangi kripto paralara yatırım yaptığını açıkladı. Bu gelişme sonrasında Johnson’ın yatırım yaptığı kripto paralar yükselişe geçti.

Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson, Cumartesi günü Fortune’da yayınlanan röportajında BTC, ETH, UNI ve SUSHI gibi kripto para birimlerine yatırım yaptığını açıkladı. Johnson, kripto para yatırımlarının toplam portföyünde çok küçük bir yere sahip olduğunu ifade etti. Böylelikle Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson kripto para yatırımcısı olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Bununla birlikte Franklin Templeton CEO’su, NFT’lere pek de sıcak bakmıyor gibi görünüyor. Net finansal getirileri olan olgun yatırımları tercih ettiğini ifade eden Johnson, röportajında NFT’leri mantıklı bulmadığını belirtiyor.

Finansal getirisi olduğunu düşündüğüm şeylere yatırım yapmayı tercih ediyorum. Çünkü onlara yatırım yaparken başarılı olma şansınız daha yüksek.

Johnson, NFT’lerin ise sanat gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğini, bu alanda fırsatlar olduğunu ancak tüm NFT’lerin başarılı olamayacağını, aralarından bazılarının başarıya ulaşacağını ifade etti.

Jenny Johnson’dan Spot Bitcoin ETF Yorumu

Jenny Johnson CEO’luk görevini yürüttüğü Franklin Templeton, spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketlerden biri. Franklin Templeton, 2023 yılının Eylül ayında SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusu yaptı. SEC, ABD’de henüz spot Bitcoin ETF’lerine onay vermedi. Franklin Templeton CEO’su Jenny Johnson’a bu konudaki görüşleri soruldu.

Johnson, spot Bitcoin ETF başvurularının ne zaman onaylanacağını bilmediğini, düzenleyicilerin bu konuda ellerinden geleni yaptığını ve zamanı gelince bu başvuruların onaylanacağını bildirdi. Jenny Johnson konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin yönelik bir talep olduğu açık ve spot ETF’lerin, Bitcoin’le etkileşime girmek için daha iyi bir yol olduğuna inanıyorum.

Jenny Johnson’ın CEO’luk yaptığı Franklin Templeton aktif olarak blockchain teknolojisine yönelik araştırmalar yürütüyor. Varlık yönetim şirketi bu kapsamda 2021 yılında tokenize edilmiş bir para piyasası fonu ve kripto odaklı hesaplar başlattı. Jenny Johnson, Franklin Templeton’ın aynı zamanda blockchain alanında node doğrulayıcısı olduğunu ve şirketinin kripto para ve blockchain teknolojisinin önemli destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Jenny Johnson’a göre blockchain teknolojisi ayrıca piyasaların demokratikleşmesine yardımcı olacak.