Son günlerde Ripple ile SEC arasında olası bir uzlaşmaya dair spekülasyonlar artarken Ripple 150 milyon XRP’lik transfer gerçekleştirdi. Bu süreçte XRP fiyatı ise 0,6649 dolar direncine doğru ilerliyor.

Ripple Davasında Yeni Gelişmeler

17 Temmuz’da, 150 milyonu Ripple’dan olmak üzere yaklaşık 195 milyon XRP’nin çeşitli borsalar arasında transfer edildiği belirlendi. Bu devasa transferler, Ripple ile SEC arasındaki davada bir uzlaşma beklentisiyle ilgili spekülasyonları artırdı. XRP, haftalık bazda yaklaşık %40 oranında değer kazandı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve diğer Ripple yanlısı avukatlar, davanın 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanacağı konusunda iyimser. Özellikle Fred Rispoli ve Jeremy Hogan gibi avukatlar, davanın Temmuz sonu veya Ağustos başında sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Büyük XRP Transferi ve Fiyat Hareketleri

Whale Alert’e göre, bugün Ripple’dan bilinmeyen bir adrese 150 milyon XRP transfer edildi. Bu büyük transfer, Ripple’ın devam eden boğa koşusundan yararlanmak için yapılmış olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Bu süreçte büyük balina adreslerinin Bitstamp ve Bitso borsalarına 45.07 milyon XRP transfer etmesi de spekülasyonları güçlendirdi.

XRP son 24 saatte %11,50 oranında değer kazanarak 0,632 dolara kadar yükseldi. Coinglass verileri XRP’de vadeli işlemler açık faizinin bugün %20,23 artarak 818,02 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor. XRP’nin türev hacmi de %55,62 artarak 5,15 milyar dolara ulaştı. Bu veriler yatırımcıların XRP’ye olan ilgisinin arttığını şeklinde yorumlanıyor.

XRP’nin Geleceği

XRP fiyatı son 24 saatte 0,6 dolar direncini aşarak önemli bir ilerleme kaydetti. Analistler, Ripple ile SEC arasındaki davada yaşanabilecek olası bir uzlaşmaya bağlı olarak XRP fiyatının daha da yükselebileceğini öngörüyor.

Kripto para analisti Dark Defender, XRP’deki bir sonraki direncin 0,6649 dolar seviyesinde olduğunu vurguluyor.