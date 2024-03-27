Söz konusu coin’ler çıkarıldığı dönemde 600 dolar değerindeydi. Aradan geçen 14 yıllık süreçte söz konusu Bitcoin’lerin değeri 140 milyon dolara yükseldi.

Bilinmeyen bir kişi veya kuruluş kısa süre önce 2010 yılında madencilik yaparak elde ettiği BTC’leri tek bir cüzdanda topladı.

Mononautical adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından bildirilene göre söz konusu işlem 26 Mart tarihinde gerçekleşti. Anonim kişi, 2010 yılında kazdığı ve her biri 50 BTC’den oluşan 40 cüzdandaki BTC’leri tek bir cüzdanda topladı.

Somebody just consolidated 2000 BTC from a bunch of coinbase rewards dating back to 2010. Imagine hodling for 14 years as the value rockets from a few hundred dollars to $140 million 😳https://t.co/YsgcxUQHVO — mononaut (tx/acc) (@mononautical) March 26, 2024

Mononautical’ın paylaşımının altına yorum yapan Psifour adlı bir diğer kullanıcı ise riskli anahtar üretimi olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi ve söz konusu BTC’lerin bilinen bir havuzdan ya da rastgele bir kaynaktan gelmiş olabileceğini söyledi.

Mononautical, söz konusu gizemli madencinin kimliğinin belirlenemediğini ve bu nedenle BTC’lerin tek bir cüzdanda toplanma nedeninin güvenlik riskinden ziyade stratejik bir hamle olabileceğini ortaya attı:

Anahtarların ele geçirilmiş olması mümkün, ancak bu doğrudan bir OTC masasına gitmiş gibi görünüyor.

Mononautical bu tür işlemlerin geçmişte de gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu işlem, hafta sonu gerçekleşen bir başka balina cüzdanının harekete geçmesinin ardından geldi. Blockchain analitik şirketi Arkham’ın verilerine göre 2019 yılından bu yana hareketsiz olan bir Bitcoin cüzdanından 5 yıllık aranın ardından işlem yapıldı. Arkham’a göre 2019 yılında söz konusu cüzdana 6,05 milyar dolar değerinde 94.500 BTC transfer edilmişti.

Ancak kısa bir süre önce bu cüzdandaki BTC’ler daha küçük miktarlar halinde yeni adreslere aktarıldı.

Bitcoin Satış Yönlü Bir Likidite Kriziyle Karşı Karşıya Olabilir

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin’in satış yönlü bir likidite kriziyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu. CryptoQuant da bu konuda bir rapor yayınladı. Raporda spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte BTC’ye yönelik talebin arttığı ve bu nedenle Bitcoin’de satıcıların önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

CryptoQuant raporuna göre sonuç olarak Bitcoin’in likit envanteri aylık talep açısından şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi. CryptoQuant’a göre Bitcoin’in mevcut arzı yalnızca 12 aylık bir süre boyunca talebi karşılamaya yetecek boyutta.

CryptoQuant bu öngörüsünde yalnızca ABD’deki kurumların Bitcoin’e yönelik talebini göz önünde bulunduruyor. ABD dışındaki finansal kurumların da talebi göz önünde bulundurulduğunda Bitcoin’in mevcut arzı yalnızca 6 ay boyunca altı ay boyunca karşılamaya yetebilir.