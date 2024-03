Söz konusu coin’ler çıkarıldığı dönemde 600 dolar değerindeydi. Aradan geçen 14 yıllık süreçte söz konusu Bitcoin’lerin değeri 140 milyon dolara yükseldi.

Bilinmeyen bir kişi veya kuruluş kısa süre önce 2010 yılında madencilik yaparak elde ettiği BTC’leri tek bir cüzdanda topladı.

Mononautical adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından bildirilene göre söz konusu işlem 26 Mart tarihinde gerçekleşti. Anonim kişi, 2010 yılında kazdığı ve her biri 50 BTC’den oluşan 40 cüzdandaki BTC’leri tek bir cüzdanda topladı.

Somebody just consolidated 2000 BTC from a bunch of coinbase rewards dating back to 2010.

Imagine hodling for 14 years as the value rockets from a few hundred dollars to $140 million 😳https://t.co/YsgcxUQHVO

