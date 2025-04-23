Gizemli bir Solana balinası, dört yıl önce stake ettiği SOL’leri unstake ederek bir kısmını Binance borsasına gönderdi. 13,9 milyon dolar değerindeki 100.000 SOL’ü Binance’te satan balina hâla 1,19 milyon SOL tutmaya devam ediyor.

Dört Yıllık Stake’ten 153 Milyon Dolarlık Kâr

Analitik platformu Lookonchain’e göre söz konusu balina, ortalama 27 dolardan toplam 991.079 SOL satın alarak biriktirmeye başlamıştı. Solana 2025 yılının Nisan ayı itibariyle 140 dolar seviyesinde işlem görüyor ve balinanın gerçekleşmemiş kârı 153 milyon doları aşıyor.

Varlıklarının yalnızca bir kısmını stake’ten kaldıran balinanın geri kalan varlıklarını stake etmeye devam etmesi, bu hamlenin stratejik bir işlem olabileceğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

X’teki Kripto Para Topluluğu Karıştı

X’teki (eski adıyla Twitter) kripto para topluluğu, söz konusu balina tarafından gerçekleştirilen işleme karışık tepkiler verdi. Kimileri balinanın SOL’den ETH’ye geçtiğini belirtti. Galaxy Digital de günler önce tam tersi bir işlem gerçekleştirmiş ve 105 milyon ETH yatırarak 100 milyon dolarlık SOL çekmişti.

Geride bıraktığımız hafta balinalar 143.000 ETH sattı. Lookonchain verilerine göre yeni bir cüzdan ise Binance borsasıdnan 6,15 milyon dolar değerinde 44.116 SOL çekip stake etti. Bu, birileri satarken, birilerinin de pozisyonunu arttırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Solana (SOL) Fiyatında Son Durum Ne?

Haberin hazırlandığı 23 Nisan 2025 tarihi itibariyle %4,7 oranında değer kazanan Solana 153,47 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda 143,72 dolar ile 153,47 dolar aralığında işlem gören SOL’da konsolidasyon sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

Haftalık bazda yaklaşık %17,7 oranında değer kazanan SOL, Coinbase Endeksi’ne göre yatay seyirde performans gösteriyor. Platform, Solana’da teknik görünümünde boğa sinyallerinin güçlendiğine işaret ediyor.

SOL, Nisan ayı başındaki rallisinde 10 günde yaklaşık %38 oranında değer kazanmıştı. SOL’de düşen takoz formasyonu ve kulplu fincan formasyonu oluştu. Bu sinyallerin teknik açıdan güçlü bir yükselişi desteklediği belirtildi.

Ayrıca analistler, yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı 129–130 dolar aralığının artık kritik destek seviyesi olarak çalıştığını söylüyor.