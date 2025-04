Gizemli bir Solana balinası, dört yıl önce stake ettiği SOL’leri unstake ederek bir kısmını Binance borsasına gönderdi. 13,9 milyon dolar değerindeki 100.000 SOL’ü Binance’te satan balina hâla 1,19 milyon SOL tutmaya devam ediyor.

Analitik platformu Lookonchain’e göre söz konusu balina, ortalama 27 dolardan toplam 991.079 SOL satın alarak biriktirmeye başlamıştı. Solana 2025 yılının Nisan ayı itibariyle 140 dolar seviyesinde işlem görüyor ve balinanın gerçekleşmemiş kârı 153 milyon doları aşıyor.

Varlıklarının yalnızca bir kısmını stake’ten kaldıran balinanın geri kalan varlıklarını stake etmeye devam etmesi, bu hamlenin stratejik bir işlem olabileceğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

X’teki (eski adıyla Twitter) kripto para topluluğu, söz konusu balina tarafından gerçekleştirilen işleme karışık tepkiler verdi. Kimileri balinanın SOL’den ETH’ye geçtiğini belirtti. Galaxy Digital de günler önce tam tersi bir işlem gerçekleştirmiş ve 105 milyon ETH yatırarak 100 milyon dolarlık SOL çekmişti.

It seems that Galaxy Digital is selling $ETH and buying $SOL!

In the past 2 weeks, Galaxy Digital deposited 65,600 $ETH($105.48M) to #Binance and withdrew 752,240 $SOL($98.37M) from #Binance.https://t.co/lD8tgkC4Py pic.twitter.com/olcPWNnGq2

— Lookonchain (@lookonchain) April 22, 2025