Kripto paralar bundan 10 yıl önce internette niş bir topluluk tarafından kullanılıyordu. O dönemde bir avuç kullanıcı kripto paralara yaptıkları küçük yatırımlardan devasa bir servet yarattı.

Son 10 yılda birçok kripto para birimi binlerce kat değer kazanarak cep harçlıklarını milyonlarca dolara dönüştürdü. Bu kripto para birimlerinden bir tanesi de popüler memecoin DOGE.

2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE), 2021 yılına kadar neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin’e ilgi göstermeye başlaması sonrasında varlığın fiyatında astronomik bir patlama yaşandı.

Elon Musk’ın 2021 yılında Dogecoin’e ilgi göstermesinin ardından DOGE fiyatı yaklaşık dört ay içerisinde %13.000’in üzerinde değer kazanarak 0,75 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Her ne kadar DOGE fiyatı 2021 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ciddi anlamda değer kaybetse de yine de 0,12 dolar desteğinde tutunmayı başardı.

Bundan 10 yıl önce DOGE fiyatı 0,0001 dolara kadar gerilemişti. Bununla birlikte 2024 yılında DOGE fiyatı 0,23 doların üzerine kadar yükseldi. Sonuç olarak DOGE, son 10 yıl içerisinde yaklaşık %230.000 oranında değer kazandı.

DOGE, 10 yıl önceki en düşük seviyesinden 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar ise %740.000 oranında değer kazandı.

Bu anlamda 2014 yılında DOGE’a yapılan 100 dolarlık yatırım 2021 yılındaki zirvesinde 740.000 dolar, 2024 yılındaki zirvesinde ise 230.000 dolara denk geliyor.

2014 yılında Dogecoin’in potansiyelini keşfeden bir yatırımcı Cryptsy, 4 milyon dolar karşılığında 5 milyar DOGE satın aldı. Sonuç olarak Cryptsy, DOGE arzının %3,49’luk önemli bir bölümünü satın aldı. O günden bu yana tek bir DOGE bile satmayan Cryptsy, ciddi bir servetin sahibi oldu. Cryptsy’nin cüzdanındaki DOGE’ların değeri 2021 yılındaki zirvesinde 3,5 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda ise söz konusu DOGE’lar yaklaşık 700 milyon dolar değerinde.

DOGE’un piyasa değeri 2014 yılında 10 milyon doların altındaydı. Bugün ise DOGE’un piyasa değeri 30 milyar doların üzerinde. Dogecoin’in piyasa değeri 2024 yılındaki zirvesinde, HP Inc. de dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketinin üzerindeydi.

Son 10 yılda en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin (DOGE) birçok yatırımcının milyonlarca dolar değerinde kazanç sağlamasına yol açtı. Önümüzdeki 10 yılda Dogecoin’in nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak.