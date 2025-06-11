Hyperliquid’in tokenı HYPE, devasa balina alımlarıyla 40 doları aşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir balinanın yaklaşık 9 milyon 976 bin dolar değerinde alım yapması, yükselişi tetikledi.

Balina Akını ve Güven Oyu

Söz konusu balina, ortalama 38.46 dolar fiyattan 259 bin 367 adet HYPE satın aldı. Bazı uzmanlar, bu alımı merkeziyetsiz türev borsasına ve projenin yerel tokenına duyulan güvenin tazelenmesi olarak yorumluyor. Spot on Chain’e göre, “derin cepli” yatırımcı HYPE alım satımından 10 milyon doların üzerinde kâr elde etti ve bu da tokenın son dönemdeki performansının ne kadar kazançlı olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Diğer balinalar da bu furyaya katılıyor. Son 24 saatte “0xd83” ve “0x9E8” etiketli cüzdanlar toplamda 99 binden fazla HYPE topladı. “0xab6” adresinden 24.95 dolardan 57 bin token için bekleyen bir emir, daha düşük fiyatlardan bile alım taleplerinin hala aktif olduğunu gösteriyor.

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Ekosistem Desteği ve Güvenlik Sınavı

Bu yükseliş, ekosistem desteğinin genişlemesiyle güçlendi. Blockchain tabanlı varlık yönetim firması SwissBorg, ay başında HYPE ve PURR tokenlarını Meta-Exchange platformlarına entegre ettiğini duyurdu. SwissBorg’un kullanıcı dostu arayüzü, 16 itibari para biriminden sorunsuz takas ve zincir üstü stake imkanları sunarak HYPE’ın erişilebilirliğini ve likiditesini önemli ölçüde artırabilir.

Güçlü Temeller ve Büyüme İvmesi

CoinGecko verilerine göre HYPE, son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde değer kazanarak 35 doların biraz altından 40 doların üzerine çıktı.

Son yedi günde token yüzde 11 yükselerek, aynı dönemde sadece yüzde 3 artan genel kripto piyasasını kolayca geride bıraktı. Ayrıca, geçen ay yüzde 65 artışla 13 milyar 600 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştı ve piyasadaki en büyük 13. kripto para oldu.

Esasen bu güçlü ivme, bir dizi olumlu gelişmeyle ilişkilendirilebilir. Mayıs sonunda Hyperliquid, 9 milyar 370 milyon doları aşan açık faizle türev piyasasında yoğun bir aktiviteye işaret etti. Ayrıca platform, düzenleyici alanda da adımlar attı. Ekip, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile iletişime geçerek merkeziyetsiz finans (DeFi) için net düzenleyici çerçeveler oluşturulmasını savundu.