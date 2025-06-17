Japon yatırım şirketi Metaplanet, toplam Bitcoin varlığını 10 bin adede çıkardığını duyurdu. Şirket, son olarak yaklaşık 117 milyon dolarlık yeni bir alımla bin 112 BTC daha satın aldı.

Bu hamle, Metaplanet’in agresif Bitcoin hazine stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tahvil İhracıyla Finanse Edildi

Son satın alım, EVO FUND’dan sağlanan 210 milyon dolarlık sermayeyle finanse edildi. Fon, şirketin 18. tahvil serisi aracılığıyla elde edildi. Sıfır faizli ve 12 Aralık 2025 vadeli bu tahviller, doğrudan Bitcoin yatırımları için ayrıldı.

Şirketin açıklamasına göre 10 bin BTC’ye ulaşmak, hisse senedi hakları ve sıfır kuponlu tahviller gibi finansman araçlarıyla yürütülen stratejik alımlar sayesinde mümkün oldu. Ayrıca “210 Milyon Planı” kapsamında EVO FUND’a 210 milyon sıfır indirimli hak tanındı.

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Getiriler Yükselişte

2025’in ikinci çeyreğinde Metaplanet’in “BTC Yield” göstergesi, yani seyreltilmiş hisse başına Bitcoin getirisi, yüzde 87,2 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirketin BTC kazancı 3 bin 526 adet olarak kaydedildi ve Bitcoin cinsinden varlık değeri 53,4 milyar Japon yeni arttı.

Coinbase’i Geride Bıraktı

10 bin BTC barajını aşan Metaplanet, 9 bin 267 BTC’ye sahip Coinbase’i geride bırakarak Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri konumuna geldi. Şirketin nihai hedefi ise 2027 yılı sonuna kadar 210 bin BTC’ye ulaşmak olarak açıklandı. Bu doğrultuda önümüzdeki 18 ay içinde 200 bin BTC daha satın almayı planlıyor.