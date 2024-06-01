Solana (SOL) en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi ve birkaç yıl içerisinde astronomik oranlarda değer kazandı.

SOL, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde değeri 1 doların altındaydı. 2021 yılındaki boğa sezonunda SOL fiyatı 200 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte birçok yatırımcı ciddi kazançlar elde etti.

Ancak sonrasında başlayan kasvetli ayı sezonu SOL fiyatında deyim yerindeyse çöküş yarattı. Bu süreçte SOL fiyatı %95’ten fazla değer kaybederek 7 dolara kadar geriledi.

2023 yılının ikinci yarısından itibaren kripto para piyasasında yeniden boğa sezonu rüzgarları esmesiyle Solana (SOL) toparlandı. Veriler, son bir yılda Solana’nın (SOL) %800’ün üzerinde değer kazandığını gösteriyor.

Bu da geride bıraktığımız yıl SOL 20 dolar seviyesinde işlem görürken yapılan 1.000 dolarlık yatırımın bugün yaklaşık 8.200 dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Solana Fiyat Performansı

Solana’daki (SOL) bu yükselişin arkasında birçok farklı neden olabilir. Bunlardan en önemlileri diğer rakip ağlara kıyasla sağladığı teknolojik avantajlar ve artan benimsenme oranı. Zira Solana ağı, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücretleriyle, Ethereum gibi rakiplerine kıyasla ciddi bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan Solana, çeşitli merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları, NFT’ler, merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) ve memecoin’ler için en çok tercih edilen ağlardan biri haline geldi.

Her ne kadar Solana kripto para piyasasındaki en umut verici projelerden biri olarak görülse de zaman zaman yaşadığı ağ kesintileri nedeniyle ciddi şekilde eleştiriliyor.

Gelecekte Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yanı sıra SOL, XRP ve ADA ETF’lerinin onaylanması gündemde. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Solana (SOL) fiyatında ciddi artışlar yaşanabilir.

Zaman, Solana’nın önümüzdeki yıllarda nasıl performans göstereceğini gösterecek. Mevcut kripto boğa piyasası devam ederse, Solana etkileyici kazançlar yaşayabilir. Bununla birlikte yatırımcıların olası düşüş senaryolarını da göz önünde bulundurması ve yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırmalar yapmaları gerekiyor.