Senatör Cynthia Lummis, ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturmasını öngören yasayı güncelledi. Yasa, ABD’nin her yıl 200.000 BTC satın alarak toplamda 1 milyon BTC’lik bir rezerv oluşturmasını hedefliyor. Tasarı, ABD Hazinesi’nin satın aldığı Bitcoin’leri en az 20 yıl tutmasını içeriyor.

ABD, Stratejik Bitcoin Rezervi Oluşturuyor

Kripto para dostu ABD’li Senatör Cynthia Lummis, Bitcoin Yasası’nı (Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act) 11 Mart’ta yeniden sundu.

Bu yasa, eski Başkan Donald Trump’ın vizyonunu temel alarak ABD’nin ekonomik temelini güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak 2024 yılının Temmuz ayında önerilen yasa, yeni yasama döneminde tekrar sunulması gerektiği için yeniden gündeme geldi.

Tasarı, Cumhuriyetçi senatörler Jim Justice, Tommy Tuberville, Roger Marshall, Marsha Blackburn ve Bernie Moreno tarafından destekleniyor.

Bitcoin Yasanın Öne Çıkan Maddeleri

Senatör Lummis’in ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturmasını öngören yasa tasarısında öne çıkan maddeler şu şekilde:

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilecek güvenli Bitcoin rezervleri oluşturulacak.

Toplamda 1 milyon BTC satın alınacak, bu miktar tüm Bitcoin arzının %5’ine denk geliyor.

Her yıl 200.000 BTC satın alınacak ve en az 20 yıl boyunca tutulacak.

Fon sağlamak için Fed’in mevcut varlıkları çeşitlendirilecek.

ABD vatandaşlarının Bitcoin’lerini kendi cüzdanlarında saklama hakkı güvence altına alınacak.

Senatör Lummis, Bitcoin’in ABD’nin finansal liderliğini koruması için ulusal bir zorunluluk olduğunu vurgularken, Senatör Tuberville “Bitcoin ile ulusal borcumuzu azaltmalıyız” dedi.

Bernie Moreno ise “ABD’nin 36 trilyon dolarlık ulusal borcunu kontrol altına almak için stratejik Bitcoin rezervi oluşturmak kritik bir adım” açıklamasında bulundu.

Devlet ve Eyalet Düzeyinde Gelişmeler

Halihazırda ABD’deki 19 eyalet, kendi stratejik Bitcoin rezervlerini oluşturmak için yasa tasarısı hazırlıyor. 2 eyalet, tasarıyı yasalaştırmaya çok yakın. 5 eyalet ise eyalet hazinelerinin BTC yatırımı yapmasını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart’ta stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı. Bu rezervin, ABD hükümeti tarafından ele geçirilen Bitcoin varlıklarından oluşturulacağıbelirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı %4,6 yükselerek 83.000 dolara çıktı. Ancak, varlık halen tüm zamanların en yüksek seviyesinden %30 aşağıda işlem görüyor.