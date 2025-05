Yüksek kaldıraçlı Bitcoin (BTC) işlemleriyle tanınan takma adlı kripto balinası James Wynn, son düşüşle birlikte 118 milyon dolardan fazla zarar etti. Wynn’in pozisyonları, BTC’nin 105.000 doların altına düşmesiyle tasfiye oldu.

Geçtiğimiz hafta CryptoPotato, Wynn’in yalnızca yedi gün içinde 390 milyon dolardan 1,1 milyar dolara çıkardığı 40x kaldıraçlı long BTC pozisyonunu haber yapmıştı.

22 Mayıs’ta BTC’nin 111.970 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasıyla Wynn’in pozisyonu 1,14 milyar dolara çıktı ve kağıt üzerinde 39 milyon dolar kâr taşıyordu. Ancak 24 Mayıs’ta BTC 108.000 dolar ile 109.000 dolar bandında konsolide olmaya başladığında, Wynn pozisyonunu 1,25 milyar dolara kadar büyüttü.

Ancak makroekonomik faktörler, beklentilerin tersine BTC fiyatında düşüşe yol açtı.

Arkham Intelligence verilerine göre, Wynn’in toplamda 1.134 BTC’lik (yaklaşık 118,8 milyon dolar) dört pozisyonu tasfiye oldu. Tasfiye edilen pozisyonlar şu şekilde:

Wynn’in merkeziyetsiz borsa Hyperliquid üzerinde 40x kaldıraçlı bir long pozisyonu daha açtı ve bunu kısa bir süre önce kapatarak Bitcoin’de short pozisyon açtı. Bu pozisyonu da kısa bir süre içerisinde kapatan Wynn, PEPE’de long pozisyon açtı.

BTC fiyatı son 24 saatte %2,5 gerileyerek bu yazı yazıldığı sırada 105.093 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Wynn, BTC’nin bu hafta 115.000 dolar ile 118.000 dolara ulaşabileceğini tahmin etmişti. Ancak durum tam tersine döndü.

Tasfiyelerin ardından X’te açıklama yapan Wynn, kripto piyasasının yozlaşmış olduğunu öne sürdü. Wynn şunları kaydetti:

Sonuç olarak James Wynn’in yüksek kaldıraçlı stratejisi, volatil BTC piyasasında ağır kayıplarla sonuçlandı. Bu durum, “HODL” stratejisinin uzun vadede neden hâlâ en güvenli seçeneklerden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

One thing for sure is that I have exposed just how corrupt these markets are.

Guess it’s better to just buy and hold $BTC on spot / cold storage it.

— James Wynn 🐳 (@JamesWynnReal) May 30, 2025