Bitcoin (BTC) 28 Şubat Çarşamba günü itibariyle 59.000 doların üzerine yükseldi. Böylelikle gözler bir kez daha altcoin’lere çevrildi.

Kripto para piyasasında beklentiler, bu döngüdeki altcoin sezonunun tıpkı geçmiş piyasa döngülerindeki altcoin sezonları gibi olağanüstü derecede kârlı geçeceği yönünde.

For those wondering why bitcoin is going vertical today, the answer is very simple:

Wall Street likes the orange coin, but there aren't enough for everyone.

Price has to go up to accommodate everyone.

— Pomp 🌪 (@APompliano) February 27, 2024