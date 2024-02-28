Bitcoin (BTC) 28 Şubat Çarşamba günü itibariyle 59.000 doların üzerine yükseldi. Böylelikle gözler bir kez daha altcoin’lere çevrildi.

Kripto para piyasasında beklentiler, bu döngüdeki altcoin sezonunun tıpkı geçmiş piyasa döngülerindeki altcoin sezonları gibi olağanüstü derecede kârlı geçeceği yönünde.

For those wondering why bitcoin is going vertical today, the answer is very simple: Wall Street likes the orange coin, but there aren't enough for everyone. Price has to go up to accommodate everyone. — Pomp 🌪 (@APompliano) February 27, 2024

Altcoin’lere yönelik sermaye akışı, Bitcoin ve kripto para birimlerine yönelik yüksek kurumsal yatırımcı ilgisini ve olumlu düzenleyici gelişmelerin bir sonucu. İşte olası bir altcoin rallisinde fiyatı 1 dolara yükselebilecek 3 kripto para birimi:

Ripple (XRP)

Şubat ayında 0,51 dolar bandında başlayan Ripple (XRP), ayın sonlanmasına iki gün kala 0,59 dolar bandında yükseldi. XRP’deki yükseliş trendi, 2023 yılının yaz aylarında SEC’e karşı elde edilen zaferlerin ardından ciddi şekilde yavaşlamıştı.

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasında karar, 23 Nisan 2024’teki duruşmada belli olacak. Davanın Ripple lehine sonuçlanması şirketin üzerindeki en büyük baskıyı ortadan kaldıracak. Dolayısıyla XRP fiyatının da bu senaryoda kayda değer yükselişler yaşayacağı öngörülüyor.

Ancak davanın SEC lehine sonuçlanması ise Ripple ve XRP için tehlike çanlarının çalmasına yol açabilir. Bu anlamada Nisan ayındaki nihai duruşma yaklaşırken Ripple (XRP) takip edilmesi gereken en önemli altcoin’ler arasında yer alıyor.

Cardano (ADA)

Cardano’da Web 3.0’a ilişkin gelişmeler, ADA fiyatının önümüzdeki dönemde eski ihtişamlı günlerine dönmesine yol açabilir. Her halükarda ADA yıllardır kripto para piyasasındaki en büyük 10 proje arasında yer alıyor.

Bitcoin’in bu hafta tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte Cardano (ADA) da 0,62 dolar seviyesini aştı. Cardano (ADA) son olarak 25 Ocak’ta 0,47 dolarla dip kaydetmişti. 1 doların altında işlem gören Cardano (ADA) önümüzdeki dönemde kayda değer yükselişler yaşayabilir.

ADA tüm zamanların en yüksek seviyesini 27 Ağustos 2021 tarihinde 2,85 dolarla kaydetti. ADA’nın tekrar bu fiyat seviyelerine yükselmesi için varlığın %360’lık bir yükseliş yaşaması gerekiyor. Bununla birlikte BitMEX kurucusu kısa bir süre önce Cardano’yu (ADA) eleştirdi ve onu bir “shitcoin” olarak tanımladı.

Buna rağmen Cardano (ADA) her geçen gün kripto para piyasasındaki en büyük projeler arasındaki konumunu güçlendiriyor. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerlerken Cardano’da web3 alanında yaşanacak gelişmeler, ADA fiyatında ciddi yükselişleri tetikleyebilir.

Dogecoin (DOGE)

Kripto para piyasasındaki en önemli projeler arasında yer alan Dogecoin (DOGE) bu hafta başında 0,01 doların altına geriledi.

2021 yılında yatırımcılarına astronomik kazançlar sağlayan DOGE, 2020 yılının Ekim ayında 0,0025 dolardan işlem görürken 2021 yılının Mayıs ayında 0,64 dolara kadar yükseldi. Böylelikle DOGE o dönemde yatırımcılarına yaklaşık %25.500’ün üzerinde getiri sağlamıştı.

Teknik ve zincir üstü analizleriyle tanınan Ali Charts kısa bir süre önce yaptığı açıklamada DOGE’nin mevcut durumunun 2021’deki devasa yükselişine yol açan 2020’deki formasyonuna benzediğini söyledi.

Son günlerde WIF ve PEPE başta olmak üzere memecoin’ler kayda değer yükselişler yaşadı. Bu, DOGE ve SHIB’in de yakın zamanda harekete geçebileceği şeklinde yorumlanıyor.