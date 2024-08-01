ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bugün kapalı toplantı gerçekleştirecek. XRP topluluğu bu kapalı toplantıdan Ripple-SEC davası için uzlaşma kararının çıkabileceğine inanıyor.

Yatırımcılar bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP fiyatında devasa yükselişler yaşanabileceğini öngörüyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan blockchain araştırmacısı Collin Brown’a göre, bu kapalı toplantı, SEC ile Ripple Labs arasında devam eden davada nihai bir uzlaşmanın anahtarı olabilir. SEC’in web sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu toplantının gündem maddeleri ve planlaması 25 Temmuz’da gerçekleştirildi ve SEC sekreteri Vanessa Countryman tarafından imzalandı.

Söz konusu toplantı bugün SEC’nin Washington D.C.’deki genel merkezinde gerçekleştirilecek ve katılımcıların büyük bir çoğunluğu uzaktan bağlantıyla katılacak. Toplantının gündem maddeleri de Ripple ile SEC’in uzlaşabileceğine dair beklentileri arttırıyor.

SEC’in resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre toplantıda dört ana gündem maddesi ele alınacak. Bunlar şu şekilde:

İhtiyati tedbirlerin başlatılması ve sonuçlandırılması

İdari işlemlerin başlatılması ve sonuçlandırılması

Dava taleplerinin çözülmesi

İnceleme ve icra işlemleriyle ilgili hususlar

Kripto para topluluğu, Ripple ile SEC arasındaki davanın, kapalı toplantıda ön plana çıkabileceğine inanıyor. Dolayısıyla kapalı toplantı, davanın uzlaşmayla sonuçlanabileceğine dair beklentileri yeniden arttırdı.

Birçok kişi, bu toplantının Ripple’a uygulanacak cezanın karara bağlanması ve taraflar arasındaki davanın sona erdirilmesi için bir fırsat olabileceğini düşünüyor.

18 Temmuz ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen önceki iki toplantıda da uzlaşma beklentileri artmıştı. Ancak bu toplantılar sonrasında Ripple-SEC davasına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Buna rağmen XRP fiyatı uzlaşma beklentileri sonucunda %72 oranında artış yaşadı. Öyle ki XRP, Temmuz ayında 0,38249 dolardan 0,65806 dolara yükseldi ve sonrasında geri çekildi.

Son 24 saatte %1,83 oranında değer kaybeden XRP fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,61 dolar bandında işlem görüyordu.

Kripto para topluluğu, bu toplantının sonucunu ve SEC’nin XRP’nin piyasa hareketleri üzerindeki olası etkilerini merakla bekliyor.