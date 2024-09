Bir kripto para yatırımcısı, Moo Deng (MOODENG) adlı projeye yalnızca 1.300 dolar yatırarak 15 gün içinde tam 3,4 milyon dolar kazanç sağladı. Bu astronomik kazanç, akıllara bazı soru işaretleri getirdi: Şans mı yoksa planlı bir pazarlama faaliyeti mi?

Analitik platformu Lookonchain, 25 Eylül’de Solana ağında dikkat çeken bir işlem keşfetti. Bir yatırımcı, yalnızca 9.8 Solana (SOL) karşılığında 38,7 milyon MOODENG token satın alarak iki hafta içerisinde milyonlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Hipopotam temalı memecoin MOODENG bu süreçte astronomik düzeyde değer kazandı.

He spent 9.8 $SOL ($1,331) to buy 38.7M $MOODENG on Sept 10, now worth more than $3.4M! https://t.co/ADTPSX1IgI pic.twitter.com/3BMBD7Um26

This guy turned $1,331 into $3.4M in only 15 days, a 2,554x return! 😱

Ancak bu kazanç bazı kripto topluluğu üyelerinde şüphe uyandırdı. Likidite havuzunun sadece 1,8 milyon dolar olması, yatırımcının bu devasa kazancı nakde çevirmesinin mümkün olmadığına işaret ediyor. Bu da insider trading ya da geliştirici müdahalesi ihtimalini gündeme getirdi.

Lookonchain 26 Eylül’de bir başka yatırımcının 95 dolarlık yatırımla 12 saatte 96.900 dolarlık kazanç sağladığını bildirdi. Bu tür devasa kazançların büyük bir kısmının pazarlama faaliyeti olabileceği tahmin ediliyor.

Unbelievable!😱

Turned $95 into $96.9K in just 12 hours—more than a 1000x return!

Many of the wallets that made ~1000x profit on $INCEPT appear to be insider wallets. They were all created 4 days ago and have only traded $INCEPT.https://t.co/AvNHFbRjpO pic.twitter.com/aOm3z1VXAx

— Lookonchain (@lookonchain) September 26, 2024