Bir kripto para yatırımcısı, Moo Deng (MOODENG) adlı projeye yalnızca 1.300 dolar yatırarak 15 gün içinde tam 3,4 milyon dolar kazanç sağladı. Bu astronomik kazanç, akıllara bazı soru işaretleri getirdi: Şans mı yoksa planlı bir pazarlama faaliyeti mi?

Analitik platformu Lookonchain, 25 Eylül’de Solana ağında dikkat çeken bir işlem keşfetti. Bir yatırımcı, yalnızca 9.8 Solana (SOL) karşılığında 38,7 milyon MOODENG token satın alarak iki hafta içerisinde milyonlarca dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Hipopotam temalı memecoin MOODENG bu süreçte astronomik düzeyde değer kazandı.

This guy turned $1,331 into $3.4M in only 15 days, a 2,554x return! 😱 He spent 9.8 $SOL($1,331) to buy 38.7M $MOODENG on Sept 10, now worth more than $3.4M!https://t.co/ADTPSX1IgI pic.twitter.com/3BMBD7Um26 — Lookonchain (@lookonchain) September 25, 2024

Ancak bu kazanç bazı kripto topluluğu üyelerinde şüphe uyandırdı. Likidite havuzunun sadece 1,8 milyon dolar olması, yatırımcının bu devasa kazancı nakde çevirmesinin mümkün olmadığına işaret ediyor. Bu da insider trading ya da geliştirici müdahalesi ihtimalini gündeme getirdi.

Lookonchain 26 Eylül’de bir başka yatırımcının 95 dolarlık yatırımla 12 saatte 96.900 dolarlık kazanç sağladığını bildirdi. Bu tür devasa kazançların büyük bir kısmının pazarlama faaliyeti olabileceği tahmin ediliyor.

Unbelievable!😱 Turned $95 into $96.9K in just 12 hours—more than a 1000x return! Many of the wallets that made ~1000x profit on $INCEPT appear to be insider wallets. They were all created 4 days ago and have only traded $INCEPT.https://t.co/AvNHFbRjpO pic.twitter.com/aOm3z1VXAx — Lookonchain (@lookonchain) September 26, 2024

Memecoin Moo Deng (MOODENG) Nedir?

Tayland’a özgü cüce hipopotam Moo Deng temalı bir memecoin Solana ağını kasıp kavurmaya devam ediyor. Öyle ki MOODENG adlı token iki haftadan daha kısa süre içerisinde piyasa değerini 80 milyon doların üzerine çıkardı.

Tayland’ın Chonburi kentindeki Khao Kheew Açık Hava Hayvanat Bahçesi’nin maskotu Moo Deng, sadece bulunduğu hayvanat bahçesinde değil, tüm dünyada ilgi odağı olmuş durumda. Henüz iki aylık olan bu minik cüce hipopotam, Tayca’da “zıplayan domuz” anlamına gelen ismiyle anılıyor. Moo Deng’in sevimli tombul yanakları ve sürekli ıslak görünen cildi, onu sosyal medyada kısa sürede bir fenomen haline getirdi. Videoları internette paylaşım rekorları kırdı.

Bu ilgi elbette kripto para piyasasında da yankı buldu. Pump.fun platformunda piyasaya sürülen MOODENG adlı memecoin kısa süre içerisinde 190 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. MOODENG, şu an itibarıyla Pump.fun platformundaki en büyük memecoin konumunda.

Moo Deng is a part of the family 🫶 pic.twitter.com/wvzwzR8Vx1 — FOX (@FOXTV) September 23, 2024

Öte yandan Moo Deng’in gerçek dünyada da hayran kitlesi hızla büyümeye devam ediyor. Khao Kheow Hayvanat Bahçesi, yoğun talep karşısında sevimli hipopotamın 24 saatlik canlı yayınını başlatma kararı aldı. Moo Deng’in global çaptaki ünü her geçen gün artıyor.