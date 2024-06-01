Kripto para piyasası, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana 2022 yılındaki ayı sezonunun yol açtığı kayıpların önemli bir kısmını telafi etti. Örnek vermek gerekirse Bitcoin (BTC), 2023’ün dördüncü çeyreğinden bu yana %150 arttı. Aynı dönemde Solana (SOL) %679 oranında fırlarken, Ethereum (ETH) fiyatında %126’lık artış yaşandı.

Ancak XRP bu süreçte pek fazla varlık göstermedi. Birçok analist yakın geçmişte XRP’de bekelenen yükselişin yaklaştığına dair tahminlerini paylaştı.

XRP’nin Fiyat Performansı

XRP geçen yılın dördüncü çeyreğinden bu yana sadece %0.68’lik artış kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana %133 oranında artış yaşadı. Bu da kripto para piyasasının toplam değerinin 1,5 trilyon dolar arttığı anlamına geliyor.

Birçok analist ve uzman, XRP’nin uzun süredir devasa bir satış baskısına maruz kaldığını dile getiriyor. Bazıları bu satış baskısının, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden SEC davasından kaynaklandığını söylüyor. Bu satış baskısının bir diğer nedeni de Ripple cephesinden yapılan satışlar olabilir.

Veriler, Ripple’ın 2024 yılının ilk çeyreğinden bu yana 841 milyondan fazla XRP sattığını gösteriyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce Ripple’ın rezervlerinde 45 milyardan az XRP kaldığını bildirmiştik. Ripple CTO’su David Schwarts ise bu satışların şirketin likidite stratejisi için gerekli olduğunu savunuyor.

Schwartz, Ripple’ın en büyük XRP sahibi olduğunu ve bu nedenle XRP bakiyesini önemli ölçüde azaltması gerektiğini ve yaptıkları sistematik satışlarının bunun tek yolu olduğunu söyledi.

XRP’nin Yükseliş Projeksiyonları

Bazı piyasa katılımcıları ise XRP’nin performansının beklentilerin altında kalmasının fırtına öncesi sessizlik olduğu görüşünde. XRP’de kırılım gerçekleşmesi hakinde fiyatında astronomik yükselişlerin yaşanacağını tahmin edenlerin sayısı hiç de az değil. Birçok kişi bu kapsamda XRP fiyatının üç haneli fiyat seviyelerine yükseleceğini öngörüyor.

Önde gelen kripto para yorumcuları BarriC ve JackTheRippler, XRP’nin %192.207’lik yükselişle 1.000 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Bu öngörü pek de gerçekçi görünmüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 520 dolar değerindeki 1.000 XRP’nin değeri 1 milyon dolara yükselebilir.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre şu anda içersinde 1.000 XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 1 Ocak itibarıyla 870.473 iken, şu anda ise 860.886’ya gerilemiş durumda.