XRP registró un fuerte impulso alcista el domingo luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que el token podría formar parte de una posible reserva cripto de los Estados Unidos.

Esta semana, el activo digital de la XRP Ledger (XRPL) llegó brevemente a los 3 USD —su nivel más alto en varias semanas.

Pero parece ser que el repunte fue de corta duración.

Datos de CoinMarketCap muestran como el precio de XRP cayó hasta 2.20 USD antes de recuperarse alrededor de 2.65 USD. El momentum del token se vio afectado otra vez cuando, anoche, la orden ejecutiva de Trump reveló que el gobierno se centraría únicamente en Bitcoin, sin mencionar ninguna otra moneda.

Posteriormente, XRP descendió cerca de un 9%, situándose en 2.37 USD, para luego estabilizarse en torno a 2.50 USD.

Por otro lado, la firma de análisis CryptoQuant advirtió que el interés abierto (open interest) de XRP—el tercer mayor activo digital por capitalización—se incrementó más de un 5.5% en poco tiempo, lo que sugiere que el reciente movimiento se ha visto “impulsado por apalancamiento”.

Open interest for XRP is up 5.63%, signaling a price move fueled by leverage. Elevated risk in the market.

Leverage cuts both ways—stay sharp. pic.twitter.com/OQ53hl7W5k

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 6, 2025