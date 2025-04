Resumen rápido:

La altseason hace referencia a un período relativamente corto en el que el capital rota desde Bitcoin hacia las altcoins, generando subidas explosivas en este segundo grupo de activos

Esto normalmente ocurre después de que BTC alcance niveles récord. Sin embargo, a pesar de las numerosas predicciones y expectativas, esta dinámica no se materializó en el ciclo actual.

Salvo por algunos casos puntuales como Solana (SOL) y Binance Coin (BNB), que lograron nuevos máximos históricos, el mercado en general no entró en una fase clara de altseason. Incluso activos líderes como Ethereum (ETH) han tenido un rendimiento decepcionante y actualmente cotizan en mínimos de varios años.

Este pobre desempeño de las altcoins ha alimentado un aumento en el dominio de BTC, que ahora supera el 60 % —su nivel más alto en cuatro años— según prácticamente todos los agregadores de datos del sector.

Como consecuencia, el altcoin season index, que mide si el mercado favorece a Bitcoin o a las altcoins, ha caído por debajo de 20. Este nivel se considera históricamente una “zona de catapulta” para un posible repunte de las altcoins.

El canal de X The Moon Show, respaldado por el popular youtuber Carl Moon, compartió un gráfico que sugiere que abril de 2025 podría ser “la calma antes de la tormenta”. Añadieron que el índice se encuentra en “mínimos históricos”, niveles que en el pasado han sido seguidos por fuertes alzas en las altcoins.

Altcoin Season Index is near historical lows.

Every time this happened… altcoins WENT WILD.

April 2025 could be the calm before the storm.

Are you loading or just watching? pic.twitter.com/IHlrlyB4Ba

— The Moon Show (@TheMoonShow) April 16, 2025