Resumen rápido:

ADA fue la criptomoneda con mejor desempeño luego de que el fundador y director ejecutivo de IOG, Charles Hoskinson, anunciara que se involucraría de manera intensa en la creación de un marco regulatorio para activos digitales en 2025. En otras palabras, Hoskinson estaría trabajando junto a la administración Trump.

Esa declaración, junto con otros desarrollos notables en torno a Cardano, impulsó a ADA hasta máximos de varios años de más de USD 1,3, registrados a principios de diciembre.

Sin embargo, ADA no logró mantener ese repunte y en un momento se desplomó hasta alcanzar USD 0,5. Después de un breve repunte a USD 1,2, impulsado tras que el presidente de EE. UU., Donald Trump, mencionara a ADA entre los posibles participantes en la reserva estratégica cripto del país, el token volvió a caer y ahora lucha por mantenerse por encima de USD 0,7.

No obstante, según Ali Martinez, al menos existe la posibilidad teórica de que la moneda de Cardano se dispare a nuevos máximos de USD 2 en breve. Para ello, ADA enfrenta un reto considerable, ya que debe cerrar diariamente por encima de USD 1,2, lo que representaría un aumento del 70 % respecto a sus niveles actuales.

A daily close above $1.15 will confirm this right-angled descending wedge, pushing #Cardano $ADA to $2! pic.twitter.com/VWHb9Bpw4h

— Ali (@ali_charts) March 20, 2025