Shiba Inu (SHIB) ha seguido la tendencia bajista del mercado, perdiendo más del 15 % en la última semana. El repunte por encima de USD 0,000015 a finales de marzo fue efímero debido a la alta volatilidad, lo que provocó que la moneda meme cayera a USD 0,000012 al momento de redactar este informe.

El nuevo descenso se produjo tras el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de nuevos aranceles sobre las importaciones de 50 países, incluidos los del bloque BRICS y la Unión Europea. A pesar de esto, la convicción de los inversionistas a largo plazo se mantiene firme.

Según datos recientes de IntoTheBlock, los titulares a largo plazo de Shiba Inu –aquellos que conservan sus tokens durante más de un año– poseen colectivamente más del 80 % del suministro total de SHIB.

Long-term $SHIB holders collectively own more than 80% of the total supply.

This indicates that even amid challenges in the memecoin market, many $SHIB holders remain optimistic. pic.twitter.com/JTnHS2TIjq

— IntoTheBlock (@intotheblock) April 2, 2025