Resumen rápido:

Durante la campaña presidencial de Trump el año pasado, una de las promesas más relevantes hechas por él y, en este caso, por Elon Musk, fue la creación de un departamento gubernamental que «identificara y eliminara el gasto público innecesario, con el objetivo de reducir el gasto federal en 1 billón de dólares».

La denominación, Department of Government Efficiency (D.O.G.E.), y el rol de Musk al frente de dicha entidad generaron un enorme entusiasmo en la comunidad de Dogecoin, y la gente empezó a especular que esta acabaría usándose de algún modo y que se beneficiaría de la semejanza en los nombres.

Los rumores se intensificaron cuando, un día después de la investidura de Trump, se añadió el logo de la moneda meme al sitio web de D.O.G.E.

Todo esto impulsó un gran rally para Dogecoin, ya que su precio se disparó desde USD 0,14 antes de las elecciones hasta un máximo de USD 0,48 (una cifra no vista en varios años) apenas un mes después.

Sin embargo, DOGE no mantuvo dicha tendencia alcista y ha caído más del 60 % desde el máximo de USD 0,42 registrado en enero de este año, situándose ahora en torno a USD 0,163. Lo que podría empeorar la situación de DOGE es la reciente declaración de Musk, quien negó el domingo todos los rumores anteriores.

Hablando durante un encuentro abierto al público en Wisconsin, el CEO de Tesla afirmó que el gobierno «no tiene planes de usar DOGE de ninguna forma».

Las palabras de Musk podrían considerarse un duro golpe para las aspiraciones alcistas de Dogecoin, sobre todo porque el activo está lejos de su pico en este ciclo. Sin embargo, el analista Ali Martinez señala ciertos signos positivos en el plano técnico.

Según él, el indicador TD Sequential ha dado una señal de compra en el gráfico semanal y, mientras el precio de DOGE se mantenga por encima del límite inferior del canal que se muestra a continuación, podría desencadenarse otro impulso al alza.

El analista, que cuenta con más de 130.000 seguidores en X, también advirtió que DOGE podría experimentar una volatilidad notable en las próximas semanas, ya que «la ansiedad entre los tenedores de Dogecoin va en aumento».

#Dogecoin $DOGE has caught a buy signal from the TD Sequential on the weekly chart, signaling a potential rebound! pic.twitter.com/wsLlckzsuN

— Ali (@ali_charts) March 30, 2025