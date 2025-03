El mercado de las criptomonedas fue sacudido recientemente, con algunas altcoins de alto calibre mostrando un rendimiento peor que otras, y es que XRP se encuentra entre las mayores perdedoras.

A pesar del flujo de noticias positivas, particularmente en el area legal, XRP cayó más del 5% hoy, y un 17% en la escala semanal, según datos de CoinGecko y TradingView.

Así como lo muestra el tramo del medio de TradingView, se muestra un alza breve pero significativa hasta USD 2,6 el 19 de marzo, cuando el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, anunció el fin de la demanda entre su empresa, Ripple Labs, y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Este fue el momento que la comunidad de XRP llevaba esperando durante más de cuatro años, pero al parecer, no fue más que un típico evento conocido como sell-the-news, pues el precio del activo se desplomó poco después y no ha logrado recuperar el momentum alcista.

Incluso, la confirmación de la clausura de la demanda la semana pasada no logró impactar positivamente en XRP. Por el contrario, XRP, la tercera criptomoneda más grande, se desplomó por debajo de USD 2,1. Ha perdido alrededor del 20 % de su valor desde el pico de 2,6 USD alcanzado el 19 de marzo y está cerca de romper la barrera de USD 2, lo que podría ocasionar más problemas, pese a que todo parece estar yendo a favor de Ripple.

La corrección generalizada del mercado, que llevó a Bitcoin (BTC) hasta USD 82.000, a Ether (ETH) a USD 1.800 y a Solana (SOL) a USD 125, podría ser la causa de la caída de XRP. Sin embargo, el token de Ripple ha recibido el peor golpe (y de la peor manera) entre el top 20 de las altcoins más grandes por capitalización de mercado, con una pérdida semanal del 17%, mientras que BTC retrocedió un 5,5%, SOL un 9% y ETH un 11,6%.

Además del mencionado evento sell-the-news, otro posible motivo que explicaría la caída particularmente dolorosa de XRP podría estar relacionado con las actividades recientes de las ballenas; aquellos grandes inversionistas que pueden sacudir el mercado a gusto debido a su gran poder adquisitivo.

Estas ballenas iniciaron una fase de acumulación rápida post-elecciones en EE.UU. y durante el rally de XRP que llevó su precio de USD 0,6 a 3,4 USD en cuestión de meses. En contraste, ahora han cambiado de táctica al deshacerse de grandes cantidades de XRP, lo que podría desencadenar un retroceso aún más violento en el precio.

Los 1,12 mil millones de tokens XRP vendidos en tan solo dos días equivalen a más de USD 2.300 millones a los precios actuales, lo que representa cerca del 2% de la capitalización total de mercado de XRP.

Whales offloaded 1.12 billion $XRP in the last 48 hours! pic.twitter.com/DlxE1v1NI5

— Ali (@ali_charts) March 30, 2025