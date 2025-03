Resumen rápido:

El caso podría llegar a su fin pronto

A pesar de haber desestimado o pausado varias demandas contra algunas de las empresas más importantes de la industria de las criptomonedas últimos meses, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés) sigue enfrentándose a Ripple Labs en los tribunales.

El conflicto legal se remonta a diciembre de 2020, pero la especulación de que una posible resolución está a la vuelta de la esquina se intensifica cada día.

Asimismo, la periodista de Fox Business, Eleanor Terrett, se pronunció sobre el team, revelando que «dos fuentes bien posicionadas» le dijeron que la demanda se encuentra en «proceso de resolverse» y podría terminar pronto.

Según la información que la periodista, la demora en alcanzar un acuerdo se debe a que el equipo legal de Ripple está negociando términos más favorables sobre la multa de USD 125 millones de dólares que la jueza Torres impuso a la compañía el verano pasado.

La periodista indicó que la nueva directiva de la SEC ha examinado minuciosamente el caso y ahora «parece no tener la certeza» de si la empresa violó alguna norma. Recordemos que la jueza Torres concluyó que las ventas institucionales de tokens XRP por parte de Ripple infringían las leyes federales de valores, mas el token XRP no constituye un activo financiero no registrado.

«No hay un manual específico para este tipo de situación, lo que podría explicar por qué este caso está tardando más en resolverse que los demás. Estén atentos», concluyó la periodista.

¿Resolución antes de esa fecha?

Otro que aportó su opinión fue Fred Rispoli. A principios de esta semana, el abogado planteó que un acuerdo mutuo o algún tipo de arreglo podría llegar antes del 16 de abril, fecha en la que está programado que Ripple presente su escrito de apelación.

«Aunque no existe un motivo formal que lo exija, es razonable especular que el caso SEC contra Ripple se resolverá –o al menos ocurrirá algo significativo– antes de la fecha límite de presentación de Ripple, el 16 de abril de 2025. Mantengámonos pendientes… y tengamos esperanza», afirmó el abogado.

El resultado final del caso probablemente genere una gran volatilidad para el token de Ripple. Un fallo a favor de la compañía podría desencadenar un rally alcista para XRP, mientras que el escenario opuesto podría provocar una disminución considerable en su precio.